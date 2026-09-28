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28 Sht 2026
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Hapet në The Met «Chasing Clouds»: dy shekuj arti në ndjekje të qiellit, nga Constable te Stieglitz Kuvendi mblidhet sot, në rend dite deklarata për Aktgjykimin e Speciales Shepherd’s pie angleze — gjella klasike e barinjve britanikë me mish qengji dhe pure patatesh Greqia rrit në 15% taksën e blerjes së pronës për shtetasit jashtë BE-së — goditen edhe serbët AGJENDA NDËRKOMBËTARE 28.9.2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 28.9.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 28.9.2026

TORONTO (Kanada) – Takim i Koalicionit Ndërkombëtar për Kthimin e Fëmijëve Ukrainas.

STARBASE (Shtetet e Bashkuara) – Fluturimi i parë orbital i planifikuar për megaraketën ”Starship” të SpaceX, e cila do të përpiqet të vendosë satelitë ”Starlink”.

KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Takim i Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi konfliktin izraelito-palestinez.

LOS ANXHELES (Shtetet e Bashkuara) – Premiera amerikane e filmit “Digger”.

STOKHOLM (Suedi) – Mbledhja e parë e parlamentit të ri pas zgjedhjeve legjislative dhe zgjedhjes së Kryetarit të Dhomës.

STAMBOLL (Turqi) – Seancë dëgjimore për komedianin Deniz Goktas, i akuzuar për fyerje të presidentit Recep Tayyip Erdogan.

KOPENHAGË (Danimarkë) – Dita e katërt dhe ndoshta e fundit e gjyqit të Greta Thunberg dhe pesë aktivistëve pro palestinezë për hyrje të paligjshme.

BRUKSEL (Belgjikë) – Takim i ministrave të Jashtëm të BE-së.

BRUKSEL (Belgjikë) – Takim i ministrave të Bujqësisë të BE-së.

DUBLIN (Irlandë) – Takim i BE-së me ministrat e Energjisë.

STRASBURG (Francë) – Shpallja e fituesit të çmimit ”Vaclav Havel” për të Drejtat e Njeriut./ a.jor.

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