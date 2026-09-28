AGJENDA NDËRKOMBËTARE 28.9.2026
TORONTO (Kanada) – Takim i Koalicionit Ndërkombëtar për Kthimin e Fëmijëve Ukrainas.
STARBASE (Shtetet e Bashkuara) – Fluturimi i parë orbital i planifikuar për megaraketën ”Starship” të SpaceX, e cila do të përpiqet të vendosë satelitë ”Starlink”.
KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Takim i Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi konfliktin izraelito-palestinez.
LOS ANXHELES (Shtetet e Bashkuara) – Premiera amerikane e filmit “Digger”.
STOKHOLM (Suedi) – Mbledhja e parë e parlamentit të ri pas zgjedhjeve legjislative dhe zgjedhjes së Kryetarit të Dhomës.
STAMBOLL (Turqi) – Seancë dëgjimore për komedianin Deniz Goktas, i akuzuar për fyerje të presidentit Recep Tayyip Erdogan.
KOPENHAGË (Danimarkë) – Dita e katërt dhe ndoshta e fundit e gjyqit të Greta Thunberg dhe pesë aktivistëve pro palestinezë për hyrje të paligjshme.
BRUKSEL (Belgjikë) – Takim i ministrave të Jashtëm të BE-së.
BRUKSEL (Belgjikë) – Takim i ministrave të Bujqësisë të BE-së.
DUBLIN (Irlandë) – Takim i BE-së me ministrat e Energjisë.
STRASBURG (Francë) – Shpallja e fituesit të çmimit ”Vaclav Havel” për të Drejtat e Njeriut./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.