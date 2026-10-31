AGJENDA NDËRKOMBËTARE 31.10.2026
FRANCË – Një ditë tjetër mobilizimi nga jelekverdhët, nxënësit e shkollave të mesme, studentët e universitetit dhe sindikatat.
BOTA – Festa e Halloweenit.
BUSAN (Koreja e Jugut) – Varrimi në Varrezat e Kombeve të Bashkuara i Serge Archambeau, veteranit francez të Luftës Koreane.
BERLIN (Gjermani) – Thirrje për protesta mbarëkombëtare të Gjeneratës Z.
LISBONË (Portugali) – Një demonstratë tjetër për të drejtën e strehimit.
FRANKFURT (Gjermani) – Sulme kibernetike – Afati i fundit për bankat e mëdha për të paraqitur plane veprimi në BQE.
DAKAR (Senegal) – Lojërat Olimpike Rinore Dakar 2026./ a.jor.
Tema: kryesore
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