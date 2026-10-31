Euroliga: Barça, fitore në frymën e fundit përballë Valencias
Në një ndeshje emocionuese që u diskutua deri në sekondat e fundit, Barcelona përfundoi një javë perfekte duke mposhtur Valencian me rezultatin 98-94 në Palau Blaugrana.
Justin Robinson udhëhoqi fituesit me 22 pikë. Joel Parra shtoi 19, Kevin Pintas shënoi 18, ndërsa Brizuela shënoi 15 për Barcën. Armoni Brooks udhëhoqi Valencian me 26 pikë.
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