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Teknologji

Agjenti Muse i Meta-s mund të bëjë tani telefonata te bizneset në SHBA, por vetëm për abonentët me pagesë

Pas testimit që nisi në shtator, funksioni i thirrjeve të Muse hapet për të gjithë abonentët me pagesë në SHBA — agjenti mund të telefonojë kompaninë e kabllorit, administratën apo restorantin në vend të përdoruesit.

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Agjenti Muse i Meta-s mund të bëjë tani telefonata te bizneset në SHBA, por vetëm për abonentët me pagesë

Meta ka hapur për të gjithë abonentët me pagesë në Shtetet e Bashkuara funksionin që i lejon agjentit të saj të inteligjencës artificiale, Muse, të telefonojë biznese në emër të përdoruesit, siç njofton TechCrunch. Funksioni, i testuar që në shtator me një grup të vogël përdoruesish të hershëm, tashmë është i disponueshëm për këdo që paguan abonimin, duke e kthyer një nga detyrat më të bezdisshme të përditshmërisë në një kërkesë të thjeshtë drejtuar agjentit.

Sipas shefit të AI-së së Meta-s, Alexandr Wang, i cili drejton edhe laboratorët e Superintelligence të kompanisë, ideja është e thjeshtë: Muse duhet të bëjë telefonatat që njerëzit nuk duan t’i bëjnë vetë. Agjenti mund të telefonojë, për shembull, kompaninë e kabllorit për një problem me faturën, administratën e automjeteve (DMV) për një dokument, apo një restorant që nuk pranon rezervime online — pa e detyruar përdoruesin të presë në linjë.

Në vend që të lundrojë nëpër menu telefonike dhe të presë derisa t’i përgjigjet dikush, përdoruesi ia lë punën Muse-s, e cila — siç e përshkruan Meta — ka “durim të pafund”. Kjo është edhe arsyeja pse funksioni po prezantohet si një nga përdorimet më praktike të agjentëve të AI-së: jo një demonstrim teknologjik, por një kursim konkret kohe në detyra të mërzitshme administrative.

Qasja, megjithatë, nuk është falas. Muse tha muajin e kaluar se ka mbi 10 milionë përdorues, ndërsa abonimet nisin nga 20 dollarë në muaj për 500 milionë tokenë Muse në javë; përdoruesit më të rëndë mund të paguajnë 100 dollarë në muaj për 3 miliardë tokenë. Thirrjet telefonike mbeten, të paktën për momentin, një privilegj vetëm për abonentët me pagesë — edhe pse, sipas Wang, opsioni i shtuar së fundmi për të krijuar një adresë emaili Muse do të hapet së shpejti edhe për përdoruesit falas.

Muse nuk është i vetmi agjent që mund të telefonojë. Një mundësi të ngjashme e ofron edhe startup-i Instinct, ashtu si edhe Gemini i Google-it, por pritja në anën tjetër nuk është gjithmonë e ngrohtë: shumë biznese dhe recepsionistë e mbyllin telefonin sapo kuptojnë se në linjë është një agjent AI-je. Megjithatë, zërat e inteligjencës artificiale po bëhen gjithnjë e më të vështirë për t’u dalluar nga zërat njerëzorë — dhe kjo e bën të qartë se telefonatat e bëra nga agjentët do të bëhen pjesë gjithnjë e më e zakonshme e jetës së përditshme.

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