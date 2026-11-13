Nebius planifikon 40 miliardë dollarë shpenzime për vitin 2027, por vonesat në qendrat e të dhënave ulin parashikimin e këtij viti
Kompania e infrastrukturës cloud për inteligjencën artificiale raportoi të ardhura tremujore prej 981 milionë dollarësh, por aksionet i ranë 17% pasi uli parashikimin vjetor për shkak të vonesave në sitet e palëve të treta, përfshirë kontratën 19.4 miliardë dollarëshe me Microsoft-in.
Kompania e infrastrukturës cloud për inteligjencën artificiale Nebius ka paraqitur një plan shpenzimesh prej 40 miliardë dollarësh për vitin 2027, shumë më tepër nga sa priste Wall Street, siç njofton TechCrunch pas telefonatës së rezultateve të tremujorit të tretë të mbajtur të enjten. Plani i shpenzimeve kapitale për 2027-n lëviz mes 40 dhe 45 miliardë dollarëve, por mbështetet në një varg projektesh që tashmë kanë nisur të tregojnë çarje.
Nebius synon ta financojë ndërtimin duke u mbështetur te parapagesat e klientëve dhe te kreditë e siguruara me kontratat e klientëve — praktikisht, duke përdorur vlerën e ardhshme të qendrave të saj të të dhënave për të financuar ndërtimin e tyre. Drejtoresha financiare Maria Del Dado Alonso Sanchez tha se parapagesat dhe financimi i mbështetur në asete nga kontratat me Microsoft-in dhe Meta-n pritet të mbulojnë deri në 85% të shpenzimeve të planifikuara, ndërsa kompania e mbylli tremujorin me 7.4 miliardë dollarë para në dorë. Por strategjia bëhet e rrezikshme nëse projektet ngecin nga vonesat ose anulimet: “Ndërtimi në këtë shkallë është i vështirë dhe vonesat janë pjesë e industrisë sonë tani. Nuk jemi imunë”, tha drejtori ekzekutiv Arkady Volozh gjatë telefonatës.
Një nga klientët më të mëdhenj të Nebius-it është Microsoft-i, i cili po paguan për kapacitet llogaritës të inteligjencës artificiale në një qendër të dhënash në Vineland të Nju Xhersit, me kontratë që vlen deri në 19.4 miliardë dollarë. Sipas raportimit të TechCrunch, qendra — e operuar nga kompania e palës së tretë DataOne — është tashmë muaj me vonesë: vetëm pak më shumë se gjysma e kapacitetit të Microsoft-it planifikohet të dorëzohet deri në fund të vitit, ndërsa pjesa tjetër kalon në tremujorin e dytë të 2027-s. Vonesa lidhet me mbylljen më të shpejt se parashikimi të gjeneratorëve të përkohshëm në sit, gjatë kalimit te pilat e karburantit të Bloom Energy; i njëjti sit ishte gjobitur më parë me 1.1 milionë dollarë nga rregullatorët e Nju Xhersit për përdorimin e 45 gjeneratorëve me gaz natyror pa leje. Përmbledhja e kontratës e depozituar te rregullatori amerikan SEC i jep Microsoft-it të drejtën ta ndërpresë shërbimin e prekur pas një periudhe tolerance nëse afatet humben, me penalitete financiare për dorëzimin me vonesë — megjithëse Nebius thotë se Microsoft-i “ka qenë pjesë e procesit të planifikimit” dhe nuk ka anuluar publikisht asgjë.
Kompania raportoi të ardhura të tremujorit të tretë prej 981 milionë dollarësh, në rritje me 571% krahasuar me një vit më parë, ndonëse rreth një e treta ishte një pagesë e njëhershme e lidhur me një model të ri partneriteti. Për 2027-n Nebius parashikon 12 deri në 13 miliardë dollarë të ardhura dhe pikën e barazpeshës para tatimeve në tremujorin e katërt. Por parashikimin e të ardhurave për 2026-n e uli me 200 milionë dollarë, në 3 miliardë, duke përmendur pikërisht vonesat në sitet e palëve të treta si ai i Nju Xhersit — dhe aksionet e kompanisë e mbyllën ditën me rënie prej 17%.
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