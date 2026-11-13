Demokratët hapin hetim për shitjet e çipave Nvidia drejt Kinës dhe marrëveshjen me Trumpin
Senatori Ron Wyden dhe kongresmeni Richard Neal i kërkojnë sekretarit të Tregtisë, Howard Lutnick, të ruajë të gjitha dokumentet për licencat e eksportit të çipave H200 të Nvidia-s drejt Kinës.
Të enjten, demokratët në Kongresin amerikan hapën një hetim mbi mënyrën se si administrata e presidentit Donald Trump trajtoi shitjet e çipave të avancuar të inteligjencës artificiale të Nvidia-s drejt Kinës, siç njofton TechCrunch. Letra, e publikuar nga demokratët e Komitetit të Mënyrave dhe Mjeteve të Dhomës së Përfaqësuesve, e vendos në qendër të vëmendjes një nga vendimet më të diskutueshme të politikës tregtare të Uashingtonit ndaj Pekinit.
Hetimi u nis nga senatori Ron Wyden, demokrati më i lartë në Komitetin e Financave të Senatit, dhe kongresmeni Richard Neal, demokrati më i lartë në Komitetin e Mënyrave dhe Mjeteve të Dhomës, me një letër drejtuar sekretarit të Tregtisë, Howard Lutnick. Në letrën e tyre, ata i kërkojnë departamentit të ruajë të gjitha dokumentet për hetimin e nenit 232 mbi gjysmëpërçuesit dhe tarifat, aplikimet e Nvidia-s për licenca eksporti, si dhe të gjitha komunikimet që lidhen me Nvidia-n dhe me Jensen Huang-un.
Sipas letrës, ajo që demokratët e quajnë një “skeme” funksionoi kështu: Trump i lejoi Nvidia-s të shiste drejt Kinës çipat H200 të prodhuar në Tajvan, me kusht që ata të hynin fillimisht në Shtetet e Bashkuara për kontroll sigurie dhe licencim, dhe më pas vendosi një tarifë prej 25 për qind sipas nenit 232 — që letra e quan efektivisht një taksë eksporti antikushtetuese — përpara se Departamenti i Tregtisë të jepte licencat e eksportit. Siç vëren TechCrunch, marrëveshja për të ardhurat ishte publike: që në gusht të vitit 2025, Nvidia dhe AMD ranë dakord të ndanin 15 për qind të të ardhurave të tyre nga çipat e shitur në Kinë me qeverinë amerikane, për të siguruar licencat e eksportit, sipas Associated Press.
Letra ngre gjithashtu pyetje të rënda për kontrollin e blerësve. Ajo pyet pse Departamenti i Tregtisë vazhdoi t’i lejonte kompanisë Megaspeed të blinte çipa, pasi inteligjenca amerikane raportohet se kishte paralajmëruar për Alice Huang — një drejtoreshë e këtij klienti të Nvidia-s me seli në Singapor, e identifikuar nga inteligjenca amerikane si aset i inteligjencës kineze dhe në një marrëdhënie të ngushtë me ish-drejtorin e përgjithshëm të Nvidia-s, Jensen Huang — si dhe pse miratoi blerës të tjerë aziatikë pa asnjë prani fizike në adresat e tyre të listuara. Letra vëren gjithashtu se Tregtia raportohet se pezulloi një hetim të veçantë për Megaspeed-in, pasi Nvidia ndërhyri në favor të saj.
Në letrën e tyre, demokratët pyesin edhe nëse konsideratat politike luajtën rol në vendim. Sipas tyre, miratimi i eksportit erdhi pasi Trump mësoi për pozicionin e komprometuar të Huang-ut dhe pasi Nvidia drejtoi të paktën 26 milionë dollarë drejt projekteve të Trumpit, përfshirë sallën e ballos së Shtëpisë së Bardhë.
Si parti e pakicës, demokratët mund të bëjnë pyetje, por nuk mund të detyrojnë përgjigje. Ky është hetimi i dytë kongresional që nga shpërthimi i skandalit: një grup i udhëhequr nga republikanët — Komiteti i Përzgjedhur i Dhomës për Partinë Komuniste Kineze, së bashku me komitetet e Punëve të Jashtme dhe të Inteligjencës — kërkoi që Huang të dëshmonte me dyer të mbyllura, dhe të enjten, pas dorëheqjes së tij si drejtor i përgjithshëm i Nvidia-s, Huang pranoi të dëshmojë.
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