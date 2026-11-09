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09 Nën 2026
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Kronika

Aksident i rëndë në Durrës, 26-vjeçarja përplas këmbësorin! Humb jetën i moshuari

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Një aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e kësaj të diele në qytetin e Durrësit. Mësohet se një 26-vjeçare ka përplasur e makinë një këmbësor. Fatkeqësisht nga përplasja dhe plagëve të marra, i moshuari ka humbur jetën.

Policia bën me dije se aksidenti ka ndodhur rreth orës 19:12, në lagjen nr. 14. Më tej bëhet me dije se shoferja është shoqëruar nga policia teksa hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë të aksidentit.

“Durrës/Informacion paraprak. Rreth orës 19:12, në lagjen nr. 14, Durrës, një automjet me drejtuese shtetasen K. Gj., 26 vjeçe, ka aksidentuar këmbësorin, shtetasin B. Z., 81 vjeç, i cili si pasojë e dëmtimeve të marra ka humbur jetën.

Drejtuesja e automjetit, shtetasja K. Gj., është shoqëruar në ambientet e Policisë për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon veprimet për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes”, njofton policia.

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