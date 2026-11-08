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08 Nën 2026
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Kronika

Aksident me vdekje në Durrës, 26-vjeçarja në timon përplas këmbësorin e moshuar

Një 81-vjeçar humbi jetën mbrëmjen e së dielës në lagjen nr. 14, pasi u përplas nga një automjet që drejtohej nga një 26-vjeçare; drejtuesja u shoqërua në komisariat.

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E rëndë

Një aksident me pasojë vdekjen u regjistrua mbrëmjen e së dielës, më 8 nëntor 2026, rreth orës 19:55, në lagjen nr. 14 të Durrësit, siç njofton Shqiptarja.com.

Sipas njoftimit paraprak të Policisë së Durrësit, të cituar nga Shqiptarja.com, një automjet i drejtuar nga shtetasja A. E., 26 vjeçe, përplasi këmbësorin Z. H., 81 vjeç.

Si pasojë e plagëve të marra, 81-vjeçari humbi jetën, sipas të njëjtit njoftim paraprak të policisë.

Drejtuesja e automjetit u shoqërua në Komisariatin e Policisë Durrës, për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të sqaruar rrethanat e aksidentit.

Njoftimi paraprak i policisë nuk dha detaje të tjera për ngjarjen.

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