Aksident me vdekje në Durrës, 26-vjeçarja në timon përplas këmbësorin e moshuar
Një 81-vjeçar humbi jetën mbrëmjen e së dielës në lagjen nr. 14, pasi u përplas nga një automjet që drejtohej nga një 26-vjeçare; drejtuesja u shoqërua në komisariat.
Një aksident me pasojë vdekjen u regjistrua mbrëmjen e së dielës, më 8 nëntor 2026, rreth orës 19:55, në lagjen nr. 14 të Durrësit, siç njofton Shqiptarja.com.
Sipas njoftimit paraprak të Policisë së Durrësit, të cituar nga Shqiptarja.com, një automjet i drejtuar nga shtetasja A. E., 26 vjeçe, përplasi këmbësorin Z. H., 81 vjeç.
Si pasojë e plagëve të marra, 81-vjeçari humbi jetën, sipas të njëjtit njoftim paraprak të policisë.
Drejtuesja e automjetit u shoqërua në Komisariatin e Policisë Durrës, për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të sqaruar rrethanat e aksidentit.
Njoftimi paraprak i policisë nuk dha detaje të tjera për ngjarjen.
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