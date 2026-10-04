☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 04 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
₿ CRYPTO
BTC $84,715 ▲ +0.21% ETH $2,685 ▲ +0.7% XRP $1.4868 ▲ +0.66% SOL $119.6100 ▲ +1.17%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
04 Tet 2026
Breaking
Kurti uron Ditën e Bashkimit të Gjermanisë: Lufta mes demokracive dhe autokracive nuk ka përfunduar SHBA i kthen Kinës 58 objekte kulturore të kontrabanduara: skulptura Bodhisattva dhe skelet dinozauri 120 milionë vjet të vjetër «Spring Awakening» shtyn shfaqjet Off-Broadway: ringjallja e shumëpritur zgjatet deri në prill 2027 Poke me salmon dhe avokado — sallata hawaiane me oriz Maqedonia pëson humbjen e tretë rresht në Ligën e Kombeve: Skocia fiton 2-0 në Shkup
Menu
Kosova

Aksident i rëndë në rrugën Shtime – Lipjan

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe mjekësore; ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar.

· 1 min lexim

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në segmentin Shtime – Lipjan, në vendin e njohur si “te Hani”, ku një veturë është përplasur rëndë, shkruan IndeksOnline.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë njësitë policore dhe ato mjekësore.

Policia po bën ekzaminimin e nevojshëm të vendngjarjes, teksa ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar nga përplasja.

Hetimet për shkaqet e aksidentit po vazhdojnë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu