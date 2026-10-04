Aksident i rëndë në rrugën Shtime – Lipjan
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe mjekësore; ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar.
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në segmentin Shtime – Lipjan, në vendin e njohur si “te Hani”, ku një veturë është përplasur rëndë, shkruan IndeksOnline.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë njësitë policore dhe ato mjekësore.
Policia po bën ekzaminimin e nevojshëm të vendngjarjes, teksa ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar nga përplasja.
Hetimet për shkaqet e aksidentit po vazhdojnë.
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