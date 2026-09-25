Aksident i rëndë në Spanjë, alpinisti britanik humb jetën pas rënies nga 60 metra lartësi
Një alpinist britanik 28-vjeçar ka vdekur pasi ka rënë rreth 60 metra nga një nga malet më të larta në Spanjën veriore. Burri ra në një përrua ndërsa zbriste nga maja e Torrecerredo në Malet Cantabria të enjten, tha Garda Civile Spanjolle.
Policia dhe një njësi ajrore u dërguan në vendngjarje pasi shërbimet e emergjencës u thirrën rreth orës 13:27 sipas orës lokale. Trupi i burrit u nxor nga një njësi shpëtimi malor.
Ministria e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar tha se ishte në kontakt me autoritetet lokale “pas raportimeve për vdekjen e një shtetasi britanik në Spanjë”.
Shërbimet spanjolle të emergjencës thanë se fillimisht morën një telefonatë që thoshte se një person kishte rënë në faqen lindore të malit dhe dërguan një grup shpëtimi në një helikopter mjekësor.
Një mjek midis tyre konfirmoi vdekjen e burrit rreth orës 14:18 dhe qëndroi në vendngjarje për të ruajtur trupin derisa një helikopter i Gardës Civile mundi të mbërrinte rreth një orë e 20 minuta më vonë.
Shpëtuesit specialistë malorë u ulën më pas me vinç në vendin e aksidentit, ku nxorën trupin dhe sendet e burrit.
Identiteti i alpinistit, për të cilin autoritetet spanjolle thanë se ishte anglez, nuk është dhënë. Aksidenti ndodhi kur ai ishte rreth 20 metra larg majës së malit.
Trupi i tij është transportuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, i cili ofron shërbime patologjie mjeko-ligjore, në Asturias, tha Garda Civile.
Torrecerredo, i cili ka një lartësi prej rreth 2,650 m, ndodhet në Picos de Europa, i cili është i njohur për alpinistët dhe këmbësorët.
Bordi i turizmit i rajonit e përshkruan rrugën ngjitëse në mal si “shumë të vështirë” me një ngjitje të vështirë, duke i paralajmëruar alpinistët të tregojnë kujdes të veçantë në pjesët e sipërme të pjerrëta dhe të ekspozuara gjatë zbritjes.
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