Aksident në qendër të Beogradit: këmbësorja goditet nga automjeti në orët e para të mëngjesit, dërgohet në gjendje të rëndë në spital
Rreth orës 05:50 të mëngjesit, në kryqëzimin e rrugëve Kneza Miloša dhe Višegradska në Beograd, një grua-këmbësore është goditur nga një automjet. Ekipi i Ndihmës së Shpejtë mbërriti shpejt në vendngjarje dhe e dërgoi të plagosurën në gjendje të rëndë në spital.
Qytetarët që ndodheshin në vendngjarje u përpoqën t’i ndihmonin të plagosurës. Nga Ndihma e Shpejtë theksojnë se në raste të tilla personi i plagosur nuk duhet të lëvizet deri në mbërritjen e ekipit mjekësor, veçanërisht kur ndihma mjekësore mbërrin shpejt në vendngjarje.
Sipas shërbimit të Ndihmës së Shpejtë, gjatë natës janë kryer 100 ndërhyrje, prej tyre 14 në vende publike. Vetëm mbrëmjen e djeshme, rreth orës 20:00, në rrugën Rakovacki put pranë Qendrës Sportive Rakovica u plagos një këmbësor, burrë rreth 50 vjeç, i cili u dërgua me plagë të rënda në Urgjencë. Në një aksident tjetër, rreth orës 22:30 te manastiri Rakovica, u plagosën katër persona — njëri me plagë të rënda dhe tre me plagë të lehta, të cilët u dërguan në Qendrën e Urgjencës.
Për rrethanat e aksidentit të mëngjesit të sotëm nuk ka ende detaje të plota.
Burimi: Nova.rs
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