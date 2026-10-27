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Amerika

Aksionet e Boeing bien rreth 10% pas rezultateve të tremujorit të tretë dhe paralajmërimit për dorëzimet e 737 MAX

Prodhuesi amerikan i avionëve raportoi humbje më të madhe se pritjet në tremujorin e tretë, ndërsa divizioni i avionëve komercialë mbeti në humbje operative prej 697 milionë dollarësh.

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Një Boeing 737-900ER i Delta Air Lines në fluturim. (Foto: Acroterion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Aksionet e Boeing ranë rreth 9-10% të martën, në rreth 171 dollarë, pasi prodhuesi amerikan i avionëve raportoi për tremujorin e tretë një humbje më të madhe se pritjet, siç njofton Reuters. Humbja GAAP ishte 26 centë për aksion, ndërsa humbja e rregulluar arriti në 34 centë për aksion, kundrejt pritjes mesatare të analistëve prej 21 centësh, sipas të dhënave të LSEG. Rënia e aksioneve u thellua pas fillimit të telekonferencës së rezultateve në orën 10:30 paradite ET, me The Motley Fool që raportoi një rënie prej 9,6% deri në orën 12:05 ET.

Divizioni Boeing Commercial Airplanes pa të ardhurat të bien lehtë në 10,7 miliardë dollarë, me një humbje operative prej 697 milionë dollarësh dhe një marzh prej -6,5%. Kompania ia atribuoi rezultatin dorëzimeve më pak fitimprurëse dhe kostove më të larta të prodhimit, përfshirë zinxhirin e furnizimit. Gjatë tremujorit, Boeing dorëzoi 161 avionë komercialë, sipas MoneyCheck.

Sfidat e prodhimit mbeten në qendër të vështirësive. Boeing e ka pasur të vështirë të rrisë prodhimin e avionëve 737 nga 42 në 47 avionë në muaj, ndërsa drejtori ekzekutiv Kelly Ortberg tha në shtator se kompania nuk po prodhonte krahë mjaftueshëm shpejt. Drejtuesit thanë se dorëzimet e 737 MAX do të mbeten nën objektivin prej rreth 500 avionësh për vitin 2026, sipas MoneyCheck. Gjatë tremujorit, variantet 737-7 dhe 737-10 u certifikuan nga rregullatorët amerikanë.

Rezultatet u mbështetën pjesërisht nga divizionet e tjera. Divizioni i mbrojtjes solli gati 500 milionë dollarë fitime tremujore, me një marzh operativ prej 6,2%, nga 1,7% një vit më parë, i ndihmuar edhe nga shitja e një filiali për 252 milionë dollarë, ndërsa Boeing Global Services regjistroi 1 miliard dollarë fitime, me marzh 18,3%. Gjatë tremujorit, kompania fitoi edhe kontratën e Marinës amerikane për avionin luftarak të gjeneratës së gjashtë F/A-XX.

Në fund të tremujorit, borxhi neto i Boeing ishte 25,2 miliardë dollarë, nga 25,9 miliardë dollarë tremujorin e kaluar dhe 30,4 miliardë dollarë një vit më parë.

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