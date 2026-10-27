Gerrard kritikon ashpër Manchester United: Probleme në çdo repart
Manchester United vazhdon të përballet me një krizë në dukje të pafundme, dhe pas një humbjeje të rëndë 3-0 ndaj Bournemouth, kritika të reja janë drejtuar ndaj ekipit të Michael Carrick. Këtë herë, është legjenda e Liverpoolit, Steven Gerrard, ai që ka qenë i ashpër me Djajtë e Kuq, duke kritikuar disa anëtarë të skuadrës, përfshirë një ish-shokun e tij te përfaqësuesja e Anglisë.
“Harry Maguire kishte një karrierë vërtet të shkëlqyer. Luajta me Luke Shaë për ekipin kombëtar dhe ai ishte një kampion i vërtetë në kohën e tij, por, megjithatë, ata nuk janë më lojtarë të Manchester United dhe duhet të ishin shitur shumë kohë më parë”.
“Vitin e kaluar, Lisandro Martinez po mendonte vetëm për Kupën e Botës. Ai u kthye dhe kuptoi se klubi nuk kishte nënshkruar me katër ose pesë lojtarët që ai dëshironte. Pastaj, në mënyrë egoiste, vendosi të fliste publikisht, u lëndua dhe u largua në pushimin e pjesës së parë me një dëmtim kundër Leeds, vetëm për të qenë i disponueshëm për ndeshjen tjetër. Kjo është e tmerrshme”.
“Në mesfushë, ata nënshkruan me një lojtar nga Chelsea për 50 milionë stërlina, Andrey Santos, i cili nuk është lojtar për Manchester United. Dhe kjo na çon te një çështje më e gjerë, e cila ka të bëjë me mënyrën se si menaxhohet tregu i transferimeve”.
Ish-kapiteni i Liverpoolit shtoi më pas: “Pse nënshkruani me lojtarë që nuk janë mjaftueshëm të mirë për Manchester United? Tani për tani, mund të tërheqin vetëm lojtarë të këtij kalibri. Carlos Baleba kushtoi 70 milionë stërlina dhe ka potencial, por tani për tani ai nuk është gati të ndihmojë ekipin të konkurrojë në krye të Premier League”.
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