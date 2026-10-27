Operohet Kvaratskhelia, ylli i PSG-së mbyll sezonin parakohe
Hapi i parë drejt rikthimit në fushë për Kvarën. Talenti gjeorgjian, i cili pësoi një dëmtim gjatë ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Barcelonës, i është nënshtruar me sukses një ndërhyrjeje kirurgjikale për shkak të këputjes së ligamentit të kryqëzuar të përparmë në gjurin e djathtë.
Siç njoftoi PSG-ja, operacioni u krye në spitalin “Aspetar” në Doha, Katar. Sipas “L’Équipe”, sezoni për ish-lojtarin e Napolit mund të ketë marrë fund; megjithatë, klubi parizien do të ndjekë nga afër ecurinë e rikuperimit të tij, përpara se të përcaktojë një afat kohor për rikthimin e sulmuesit, i cili u rendit i gjashti në klasifikimin për “Topin e Artë” të vitit 2026.
Më poshtë është deklarata e publikuar nga klubi parizien në lidhje me gjendjen e talentit gjeorgjian: “Khvicha Kvaratskhelia i është nënshtruar me sukses një ndërhyrjeje kirurgjikale për riparimin e këputjes së ligamentit të kryqëzuar të përparmë në gjurin e djathtë, në spitalin ASPETAR në Doha, Katar. Tashmë ai do të nisë procesin e rehabilitimit.”
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