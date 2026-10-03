Alarm në SHBA, një avion me 6 persona në bord humb kontaktin pak para mbërritjes në Boston
Një operacion i gjerë kërkimi ajror dhe detar është duke u zhvilluar pranë Nantucket, Massachusetts, për një avion Gulfstream G100 me gjashtë persona në bord, i cili humbi kontaktin gjatë fluturimit nga Bermuda drejt Bostonit.
Administrata Federale e Aviacionit (FAA) humbi kontaktin me avionin në orët e para të mëngjesit të së shtunës, pak para se ai të mbërrinte në destinacion. Pas alarmit të kërkim-shpëtimit, në operacion u përfshi edhe Roja Bregdetare e SHBA-së.
Avioni ishte nisur nga Aeroporti Ndërkombëtar L.F. Wade në Bermuda dhe po fluturonte drejt Aeroportit Ndërkombëtar Logan në Boston. Sipas autoriteteve, në bord ndodheshin gjashtë persona.
Sipas të dhënave të gjurmimit të fluturimit të cituara nga mediat amerikane, Gulfstream ishte në një lartësi prej rreth 23 500 këmbësh kur, pak pas orës 1 të mëngjesit, nisi të zbriste me shpejtësi. Brenda rreth tre minutash, avioni zbriti në rreth 11 000 këmbë, ndërsa kontakti i fundit me të u regjistrua pak para kohës së planifikuar për uljen në Boston.
Ende nuk dihet se çfarë e shkaktoi humbjen e kontaktit me avionin dhe autoritetet nuk kanë konfirmuar një përplasje.
Zona e kërkimit është përqendruar në ujërat pranë Nantucket, një ishull në juglindje të Massachusetts. Roja Bregdetare e SHBA-së ka mobilizuar mjete ajrore dhe detare për gjetjen e avionit. Në operacion janë përfshirë ekipe nga Stacioni Ajror Cape Cod, Stacioni i Rojës Bregdetare në Brant Point dhe mjete të tjera detare.
“Ekipet ajrore dhe detare të Rojës Bregdetare janë vendosur për të kërkuar avionin”, tha agjencia, duke bërë të ditur se operacioni po zhvillohet në brigjet e Nantucket.
Gulfstream G100 përdorej si ambulancë ajrore dhe ishte i lidhur me kompaninë kanadeze Latitude Air Ambulance, e cila ofron transport mjekësor për pacientë që kanë nevojë për kujdes të specializuar.
Megjithatë, nuk është sqaruar nëse në këtë fluturim po transportohej një pacient dhe as nuk janë bërë publike detaje të mëtejshme për gjashtë personat që ndodheshin në bord.
Gulfstream G100 është një avion biznesi me dy motorë, i cili përdoret edhe për misione speciale, përfshirë transportin mjekësor.
FAA po koordinon operacionin me autoritetet e kërkim-shpëtimit dhe Rojën Bregdetare, ndërsa kërkimet vijojnë në zonën pranë Nantucket. Deri tani, autoritetet nuk kanë bërë të ditur gjetjen e avionit apo të personave në bord.
Hetimet dhe kërkimet vijojnë për të përcaktuar se çfarë ndodhi në minutat e fundit të fluturimit dhe përse komunikimi me Gulfstream G100 u ndërpre pranë destinacionit të tij.
Boston-bound plane carrying six people goes missing after ‘losing contact’ with FAA https://t.co/Hb0VjP9hVi pic.twitter.com/qm5lIbyjJh
BREAKING REPORTS: Boston-bound plane carrying six people goes missing after ‘losing contact’ with FAApic.twitter.com/zIhQOvUcGJ
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