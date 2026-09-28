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Bota

Alarm për bombë në Harvard, evakuohen studentët dhe stafi

· 1 min lexim

Universiteti i Harvardit lëshoi një alarm emergjence për studentët dhe stafin të hënën në mëngjes, pas një kërcënimi me bombë në Sallën Memoriale.

Në njoftimin e dërguar në orën 08:45, sipas orës lokale, ose 15:45 sipas orës në Greqi, studentëve dhe stafit iu kërkua të qëndronin aty ku ishin ose të shmangnin zonën përreth Sallës Memoriale deri në një njoftim të mëtejshëm.

Urdhri u hoq rreth orës 09:20, por universiteti këshilloi studentët dhe stafin të vazhdonin të shmangnin Sallën Memoriale dhe sheshin Zimmer Hall.

Studentët nuk u lejuan të hynin në Sallën Memoriale, pasi policia dhe personeli i emergjencës vendosën një perimetër sigurie rreth ndërtesës.

Ndërkohë, mësimi në Sallën Zimmer, e cila ndodhet ngjitur, vijoi normalisht.

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