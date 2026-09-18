Alket Rizai ka hyrë në Shqipëri? Policia e Shtetit: Nuk kemi informacion zyrtar…
Pas pesë ditësh kërkimesh nga autoritetet greke, nuk ka ende asnjë gjurmë të Alket Rizait, i cili u arratis pas përfundimit të një leje shpërblyese nga burgu i Domokos. Mediat në Greqi raportojnë se 48-vjeçari mund të jetë parë në veri të vendit, pranë zonës kufitare, duke ngritur dyshime se ai mund të ketë kaluar ilegalisht drejt Shqipërisë.
Nga ana tjetër, Policia e Shtetit ka bërë me dije se nuk ka marrë asnjë informacion apo kërkesë zyrtare nga palët greke për lokalizimin e tij, pasi Rizai nuk është shpallur ende në kërkim ndërkombëtar.
Ecuria e ngjarjes dhe e shkuara e Rizait:
Incidenti gjatë lejes: Rizai ndodhej me leje shpërblyese nga data 7 shtator dhe duhej të vetëdorëzohej më 14 shtator. Përpara përfundimit të afatit, ai u përfshi në një incident me armë zjarri pranë një lokali plazhi dhe u zhduk.
Historiku i lejeve: Që nga viti 2021, 48-vjeçari kishte përfituar 17 herë leje shpërblyese nga organet e drejtësisë greke.
Arratisjet e mëparshme: Kjo shënon arratisjen e tretë të Alket Rizait, pas dy rasteve të bujshme të largimit me helikopter nga burgu i Koridhalos në vitet 2006 dhe 2009.
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