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21 Sht 2026
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Kosova

Altin Krasniqi flet për bisedën me babain në Hagë pas vendimit Speciales

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Altin Krasniqi, djali i Jakup Krasniqit, ka folur për gjendjen e babait të tij pas vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë.

I ftuar në emisionin “Frontal” në T7, Krasniqi ka treguar se së fundmi ka biseduar me babain e tij, i cili po mbahet në Hagë.

Sipas tij, Jakup Krasniqi i ka thënë familjes se vendimi e ka bërë edhe më të fortë.

“Prej vendimit tha veç jam bërë më i fortë, kjo forca e tij është duke na dhënë forcë edhe neve si familje, kështu jemi krenar me të”, ka thënë Altin Krasniqi.

Ai ka shtuar se qëndrimi i babait të tij po i jep forcë edhe familjes në këtë periudhë.

Jakup Krasniqi është një nga ish-krerët e UÇK-së ndaj të cilëve Dhomat e Specializuara në Hagë kanë shpallur aktgjykimin e shkallës së parë më 16 shtator.

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