Amazon investon mbi 1 miliard dollarë në komunitetet amerikane ku ka qendra të dhënash
AWS njoftoi planin pesëvjeçar për arsimin, trajnimin profesional dhe çmimet e përballueshme të energjisë, ndërsa qendrat e të dhënave për inteligjencën artificiale përballen me kritika në SHBA.
Divizioni i cloud-it të Amazonit, Amazon Web Services, njoftoi të premten se do të investojë mbi 1 miliard dollarë gjatë pesë viteve të ardhshme në komunitetet amerikane ku operon qendrat e veta të të dhënave, siç njofton Reuters. Investimi synon të adresojë shqetësimet për ndikimin e këtyre qendrave në konsumin e energjisë elektrike dhe të ujit.
Qendrat e të dhënave, që ofrojnë fuqi llogaritëse për trajnimin dhe funksionimin e modeleve të inteligjencës artificiale, janë hasur me kundërshtime në komunitete të tëra amerikane për shkak të shqetësimeve për kërkesën për energji elektrike, kostot e shërbimeve dhe ndikimet e tjera lokale.
Amazon tha se kishte investuar 276 miliardë dollarë në qendrat e të dhënave midis viteve 2011 dhe 2025 dhe se ka projekte të mëdha apo zgjerime në shtete si Indiana, Luiziana, Karolina e Veriut, Virxhinia dhe Misisipi. Sipas raportimit të Reuters, planet e investimeve në komunitete do të përfshijnë shpenzime për arsimin, trajnimin profesional, përballueshmërinë e çmimeve të energjisë, ruajtjen e ujit dhe të energjisë, si dhe prioritete të tjera lokale.
Kompania kërkoi gjithashtu të rrëzonte kritikat ndaj qendrave të të dhënave lidhur me ndikimet mjedisore, energjetike dhe ekonomike, duke theksuar se në të gjithë vendin janë në shqyrtim mbi 100 moratoriume për qendrat e të dhënave. Drejtori ekzekutiv i AWS-së, Matt Garman, tha: “Ka urgjencë në këtë ndërtim të qendrave të të dhënave, sepse nuk jemi vendi i vetëm që i sheh përfitimet e IA-së për ekonominë dhe sigurinë kombëtare, dhe vendet që udhëheqin në IA do ta formësojnë atë dhe do të përfitojnë më shumë prej saj.”
AWS u angazhua gjithashtu të jetë “water positive” në të gjitha qendrat e veta të të dhënave deri në vitin 2030, duke kthyer më shumë ujë në komunitete sesa konsumon, dhe tha se është 75% rrugës drejt këtij objektivi, sipas raportimit të Reuters.
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