Kompania finlandeze Steady Energy debuton në bursë: reaktorë të vegjël bërthamorë për ngrohje dhe qendra të dhënash
Aksionet e kompanisë u ulën gati 6% në ditën e parë të tregtimit në Nasdaq Helsinki First North, pas një IPO-je të mbingarkuar me kërkesa që synonte 5 milionë euro.
Aksionet e kompanisë finlandeze të teknologjisë bërthamore Steady Energy u ulën me gati 6% në debutimin e tyre në treg të premten në Nasdaq Helsinki First North, siç njofton Reuters, pas hapjes në linjë me çmimin prej 10.00 eurosh për aksion në ofertën publike fillestare (IPO) që u mbingarkua me kërkesa.
Listimi vjen në një moment interesi në rritje për energjinë bërthamore, ndërsa Europa përgatitet për kërkesë më të lartë energjetike nga cloud-i dhe zgjerimi i qendrave të të dhënave, dhe komunat kërkojnë alternativa me pak karbon ndaj ngrohjes me lëndë djegëse fosile, sipas raportimit të Reuters.
Steady Energy zhvillon teknologjinë e reaktorëve modularë të vegjël (SMR) me synimin për të zëvendësuar burimet e ngrohjes me djegie. Reaktorët e saj bërthamorë të ngrohjes LDR-50 janë projektuar për t’u instaluar në komuna me më shumë se 50,000 banorë, dhe katër qytete finlandeze po shqyrtojnë përdorimin e reaktorëve LDR-50 për ngrohjen qendrore.
Grupi u themelua në vitin 2023 si një spin-off i Qendrës Kërkimore Teknike të Finlandës (VTT). IPO-ja, që synonte mbledhjen e 5 milionë eurove të ardhura bruto, u mbingarkua me kërkesa, duke çuar në mbylljen e hershme të periudhës së abonimit, siç njofton Reuters.
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