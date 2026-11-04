AMD kalon vlerësimet në tremujorin e tretë dhe parashikon rreth 17 miliardë dollarë të ardhura në tremujorin e katërt
Prodhuesi i çipave tejkaloi pritjet e analistëve për tremujorin e tretë, ndërsa rritja rekord e qendrave të të dhënave e çoi parashikimin për tremujorin e katërt mbi vlerësimet e tregut.
AMD parashikoi të martën të ardhura për tremujorin e katërt prej rreth 17 miliardë dollarësh, plus ose minus 3 për qind, shifër që qëndron mbi vlerësimin mesatar të analistëve prej 16,23 miliardë dollarësh, sipas të dhënave të LSEG, siç njofton Reuters. Aksionet e kompanisë u rritën me mbi 6 për qind në tregtimin pas mbylljes së bursës, ndërsa aksioni i saj është më shumë se dyfishuar gjatë këtij viti.
Për tremujorin e tretë, të ardhurat e kompanisë u rritën me 45 për qind, në 13,38 miliardë dollarë, duke kaluar vlerësimet prej 13,09 miliardë dollarësh, ndërsa fitimi i rregulluar arriti në 2,09 dollarë për aksion, kundrejt vlerësimeve për 1,95 dollarë. Motori kryesor i rritjes mbetën qendrat e të dhënave, të ardhurat e të cilave u rritën me 97 për qind, në nivelin rekord prej 8,55 miliardë dollarësh, mbi vlerësimet prej 8,20 miliardë dollarësh.
AMD pret që marzhi i saj bruto i rregulluar për tremujorin e katërt të jetë rreth 55 për qind, kundrejt vlerësimeve prej 55,27 për qind dhe nivelit prej 56 për qind të regjistruar në tremujorin e tretë. Jo të gjithë segmentët ecën njëlloj: segmenti i klientëve dhe i lojërave ra me 8 për qind, në 3,72 miliardë dollarë, nën vlerësimet prej 3,79 miliardë dollarësh.
Rezultatet vijnë në një kohë kur zhvendosja e ngarkesave të inteligjencës artificiale drejt zbatimit praktik të modeleve po rrit kërkesën për procesorë grafikë dhe procesorë qendrorë. AMD po fiton ndërkohë pjesë tregu nga Intel, i cili javën e kaluar parashikoi të ardhura shumë nën vlerësimet, parashikim që shkaktoi shitje globale të aksioneve të çipave.
Sistemi i ri Helios i kompanisë, që kombinon akseleratorin MI455X me çipat e serverëve “Venice”, është tashmë në prodhim dhe pritet të rritet gjatë tremujorit të katërt, ndërsa sistemet e para po testohen te Meta. Në shkurt, AMD ra dakord t’i shesë Meta-s deri në 60 miliardë dollarë çipa të inteligjencës artificiale për pesë vjet, ndërsa në shtator ra dakord të blejë startup-in World Labs të Fei-Fei Li për 8,2 miliardë dollarë në aksione.
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