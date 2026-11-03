🌫️
Tiranë 10°C · Mjegull 03 Nëntor 2026
S&P 500 7,568 ▲0.35%
DOW 51,730 ▼0.49%
NASDAQ 25,386 ▲0.88%
NAFTA 96.72 ▲0.27%
ARI 3,930 ▼0.99%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
₿ CRYPTO
BTC $77,801 ▲ +1.1% ETH $2,289 ▲ +1.69% XRP $1.2785 ▲ +2.2% SOL $93.4900 ▲ +2.02%
S&P 500 7,568 ▲0.35 % DOW 51,730 ▼0.49 % NASDAQ 25,386 ▲0.88 % NAFTA 96.72 ▲0.27 % ARI 3,930 ▼0.99 % S&P 500 7,568 ▲0.35 % DOW 51,730 ▼0.49 % NASDAQ 25,386 ▲0.88 % NAFTA 96.72 ▲0.27 % ARI 3,930 ▼0.99 %
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
03 Nën 2026
Breaking
Avokati Berisha jep detaje: Arlinda Zekaj ishte paralajmëruar nga Jetoni se ditët i ka të numëruara Reddit teston reklama në rezultatet e kërkimit, ndërsa trafiku nga Google bie SBU i njofton dyshimin për tradhti ish-zëdhënëses së Zelenskyt, Yuliia Mendel Ministria e Brendshme nxjerr në konsultim publik planin e ri për Menaxhimin e Integruar të Kufirit! SOFT NEWS – Astronautët amerikanë votojnë nga… hapësira!
Menu
Amerika

NAACP: padia jonë i kufizoi monitoruesit e Departamentit të Drejtësisë, agjentët federalë të zbatimit të ligjit nuk do të jenë në qendrat e votimit

· 2 min lexim

Kristen Clarke, këshilltare e përgjithshme e organizatës për të drejtat civile NAACP, tha të martën, siç njofton USA Today, se padia e organizatës e kufizoi atë që mund të bëjnë 1.000 monitoruesit e Departamentit të Drejtësisë në qendrat e votimit për zgjedhjet afatmesme.

Sipas Clarke, agjentët federalë të zbatimit të ligjit u skualifikuan nga shërbimi si monitorues; monitoruesit nuk lejohen të flasin me votuesit brenda qendrave të votimit dhe as të ndërhyjnë te zyrtarët zgjedhorë. “Ajo që Departamenti i Drejtësisë nuk po jua thotë është se ata nuk luajnë asnjë rol në zhvillimin e zgjedhjeve tona dhe se do të veprojnë vetëm në disa dhjetëra qarqe”, tha ajo, ndërsa i nxiti votuesit të dalin e të votojnë.

Sipas The Washington Sun, gjykatësi federal i qarkut Reggie Walton refuzoi të hënën vonë kërkesën urgjente të NAACP-së për ta bllokuar Departamentin e Drejtësisë që të dërgonte si monitorues punonjës nga agjencitë e zbatimit të ligjit (Byroja e Burgjeve, DEA dhe Byroja e Alkoolit, Duhanit, Armëve të Zjarrit dhe Eksplozivëve), por urdhëroi që monitoruesit të jenë staf administrativ ose klerik, pa armë, pa uniforma e pa shenja dalluese, jo oficerë të betuar dhe pa pushtet për të arrestuar.

Në vendim, Walton shkroi se personeli i monitorimit “nuk do të jetë i armatosur me armë zjarri, nuk do të jetë me uniformë, nuk do të mbajë shenja të lidhjes së tij me zbatimin e ligjit dhe nuk do të jetë oficer i betuar i zbatimit të ligjit, prandaj nuk do të ketë pushtet për të arrestuar”.

NAACP e vlerësoi gjithsesi rezultatin si fitore. Clarke tha në komunikatë: “Përmes kësaj padie i kemi kufizuar aktivitetet e monitorimit të Departamentit të Drejtësisë dhe qendrat tona të votimit do të jenë plotësisht të lira nga zbatimi federal i ligjit në Ditën e Zgjedhjeve.”

Departamenti i Drejtësisë publikoi të martën në mëngjes vendndodhjet konkrete të monitoruesve në të 50 shtetet, dhe në dokumentet gjyqësore ka sqaruar se punonjësit e FBI-së dhe të ICE-së nuk do të jenë në qendrat e votimit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu