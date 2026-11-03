NAACP: padia jonë i kufizoi monitoruesit e Departamentit të Drejtësisë, agjentët federalë të zbatimit të ligjit nuk do të jenë në qendrat e votimit
Kristen Clarke, këshilltare e përgjithshme e organizatës për të drejtat civile NAACP, tha të martën, siç njofton USA Today, se padia e organizatës e kufizoi atë që mund të bëjnë 1.000 monitoruesit e Departamentit të Drejtësisë në qendrat e votimit për zgjedhjet afatmesme.
Sipas Clarke, agjentët federalë të zbatimit të ligjit u skualifikuan nga shërbimi si monitorues; monitoruesit nuk lejohen të flasin me votuesit brenda qendrave të votimit dhe as të ndërhyjnë te zyrtarët zgjedhorë. “Ajo që Departamenti i Drejtësisë nuk po jua thotë është se ata nuk luajnë asnjë rol në zhvillimin e zgjedhjeve tona dhe se do të veprojnë vetëm në disa dhjetëra qarqe”, tha ajo, ndërsa i nxiti votuesit të dalin e të votojnë.
Sipas The Washington Sun, gjykatësi federal i qarkut Reggie Walton refuzoi të hënën vonë kërkesën urgjente të NAACP-së për ta bllokuar Departamentin e Drejtësisë që të dërgonte si monitorues punonjës nga agjencitë e zbatimit të ligjit (Byroja e Burgjeve, DEA dhe Byroja e Alkoolit, Duhanit, Armëve të Zjarrit dhe Eksplozivëve), por urdhëroi që monitoruesit të jenë staf administrativ ose klerik, pa armë, pa uniforma e pa shenja dalluese, jo oficerë të betuar dhe pa pushtet për të arrestuar.
Në vendim, Walton shkroi se personeli i monitorimit “nuk do të jetë i armatosur me armë zjarri, nuk do të jetë me uniformë, nuk do të mbajë shenja të lidhjes së tij me zbatimin e ligjit dhe nuk do të jetë oficer i betuar i zbatimit të ligjit, prandaj nuk do të ketë pushtet për të arrestuar”.
NAACP e vlerësoi gjithsesi rezultatin si fitore. Clarke tha në komunikatë: “Përmes kësaj padie i kemi kufizuar aktivitetet e monitorimit të Departamentit të Drejtësisë dhe qendrat tona të votimit do të jenë plotësisht të lira nga zbatimi federal i ligjit në Ditën e Zgjedhjeve.”
Departamenti i Drejtësisë publikoi të martën në mëngjes vendndodhjet konkrete të monitoruesve në të 50 shtetet, dhe në dokumentet gjyqësore ka sqaruar se punonjësit e FBI-së dhe të ICE-së nuk do të jenë në qendrat e votimit.
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