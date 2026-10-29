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Bota

Anija greke me kontejnerë fundoset pas një sulmi me dron në brigjet e Bullgarisë

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Një anije greke kontejnerësh është fundosur pasi u godit nga dronë detarë pranë brigjeve të Bullgarisë, tha qeveria bullgare, në sulmin e fundit të një serie sulmesh ndaj anijeve në Detin e Zi perëndimor këtë muaj.

Nuk ishte menjëherë e qartë se kush e kishte kryer sulmin, gjë që shtoi shqetësimet në rritje në lidhje me ndikimin e luftës së Rusisë në Ukrainë.

Anija ajror CONTSHIP JET me flamur liberian, e ngarkuar me 421 kontejnerë, u dëmtua rëndë nga tre dronë detarë ndërsa kalonte nëpër Zonën Ekonomike Ekskluzive (EEZ) të Bullgarisë, por jashtë ujërave të saj territorial, gjatë rrugës nga Haifa në Izrael në Konstanca të Rumanisë.

Ekuipazhi prej 14 filipinasish dhe katër ukrainasësh u shpëtuan dhe u transferuan shëndoshë e mirë në portin bullgar të Varnës, tha Contships Management.

Të paktën gjashtë anije janë sulmuar nga dronë në brigjet e Bullgarisë këtë muaj dhe rreth dy duzina detarë dyshohet se kanë vdekur, sipas deklaratave të qeverisë.

Bullgaria, anëtare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ka kërkuar ndihmë për të forcuar sigurinë në bregdetin e saj të Detit të Zi.

Komandanti detar bullgar Kiril Mihaylov u tha autoriteteve televizive kombëtare se ishin njoftuar për një sulm të mundshëm me dron nga një avion patrullimi francez, por nuk kishin mundur ta parandalonin atë.

Qeveria tha se inspektimet fillestare të enjten nuk kishin gjetur gjurmë të dukshme ndotjeje nga anija, ngarkesa e së cilës përfshinte bateri litium-jon, lëngje gërryese dhe acide, si dhe përbërës industrialë.

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