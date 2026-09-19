«Annie» kthehet në Broadway për 50-vjetorin: muzikali legjendar rikthehet në vjeshtën e 2027-ës
Fituesi i çmimit Tony, Sam Pinkleton, do të drejtojë rikthimin e muzikalit ikonik për vajzën kokëkuqe, pikërisht 50 vjet pas premierës origjinale të vitit 1977.
Një nga muzikalët më të dashur në historinë e Broadway-it po kthehet në skenë. “Annie” do të rikthehet në Broadway në vjeshtën e vitit 2027, pikërisht në 50-vjetorin e premierës origjinale, u njoftua këtë javë sipas revistës Playbill. Regjinë do ta ketë fituesi i çmimit Tony, Sam Pinkleton, i njohur për komedinë hit “Oh, Mary!”.
“Nëse i pyet miqtë e mi më të afërt se çfarë dua më shumë se çdo gjë tjetër në botë, të gjithë do të japin të njëjtën përgjigje: ‘Annie'”, tha Pinkleton në deklaratën zyrtare. “‘Annie’ është gjithçka që dua për New Yorkun: e guximshme, e patrembur dhe shumë qesharake. Është një komedi muzikore e ndërtuar në mënyrë perfekte, të cilës unë dhe bashkëpunëtorët e mi do t’i afrohemi me gëzim dhe pasion — me zemra të hapura dhe adhurim të plotë për këtë shfaqje legjendare që ka bërë breza të tërë të dashurohen me mjuziklët.”
“Annie” bazohet në stripin komik “Little Orphan Annie” të karikaturistit Harold Gray, i cili debutoi në gazetat amerikane më 5 gusht 1924. Muzikali, me muzikë nga Charles Strouse, tekste nga Martin Charnin dhe libret nga Thomas Meehan, u hap në Broadway në vitin 1977 dhe fitoi çmimin Tony për Muzikalin më të Mirë. Këngët “Tomorrow” dhe “It’s the Hard Knock Life” janë ndër meloditë më të njohura të teatrit muzikor botëror. Më pas erdhën tri adaptime kinematografike (1982, 1999, 2014) dhe një version televiziv live i NBC-së në vitin 2021.
Familja e të ndjerit Martin Charnin përshëndeti rikthimin: “Pesëdhjetë vjet më parë, babai ynë, Martin Charnin, pati një ide: se një vajzë e vogël kokëkuqe që refuzonte të dorëzohej mund të kishte diçka për t’i thënë botës. Sot besojmë se masa e vërtetë e një trashëgimie është ta çosh përpara — që vepra të vazhdojë të frymëzojë breza të rinj.”
“Randy dhe Sasha Charnin janë thellësisht të nderuar që ndihmojnë për ta sjellë Annie-n në shtëpi, në Broadway, ku ajo mund të ndajë edhe një herë mesazhin e saj të përjetshëm të shpresës, gëzimit dhe optimizmit”, vijoi familja. “‘Annie’ nuk ka qenë kurrë për të djeshmen. Ka qenë gjithmonë për të nesërmen.”
Detajet e tjera, si data e premierës, teatri dhe kasti kryesor, nuk janë shpallur ende.
Burimi: Parade (sipas Playbill) — https://parade.com/entertainment/hit-broadway-musical-annie-returning
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