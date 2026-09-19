«GRIM»: muzikal i ri botëror debuton në La Jolla Playhouse — u shpallën kasti dhe ekipi krijues
Me muzikën e Scott Hoying-ut (Pentatonix) dhe koreografinë e Andy Blankenbuehler-it të «Hamilton»-it, premiera botërore nis më 27 tetor në Kaliforni
La Jolla Playhouse në Kaliforni ka shpallur kastin dhe ekipin krijues të plotë për premierën botërore të muzikalit të ri «GRIM», i cili ngjitet në skenën Mandell Weiss Theatre duke filluar nga 27 tetori.
«GRIM» është një muzikal satirik, qesharak dhe prekës që feston jetën… dhe vdekjen. Pas 300,000 vitesh duke mbledhur shpirtra, Grim Reaper-i po pensionohet dhe vajza e tij, Diana, duhet të kalojë një provë të thjeshtë për të marrë përsipër detyrën. Por gjithçka komplikohet kur ajo bie në dashuri me Josh-in, një djalë të zakonshëm njerëzor, dhe me kaosin e bukur të njerëzimit. Nëse ajo dashuron jetën, a mund ta drejtojë fundin e saj?
Libri i shkruar nga Joey Orton dhe Brad Silnutzer, muzika dhe tekstet nga Petro AP, Scott Hoying, Joey Orton dhe Brad Silnutzer, koreografia nga Andy Blankenbuehler (fitues i tre çmimeve Tony për «Hamilton», «In The Heights» dhe «Bandstand») dhe regjia nga Sammi Cannold («How to Dance in Ohio»).
Kasti kryesor përfshin Dana Costello si Tammy, Jeremy Davis si Norman, Jennifer Fouché si Death of Love, Akshara Gunda si Diana, Mateo Lizcano si Josh, Paolo Montalban si Grim dhe Julio Rey si Mort, të shoqëruar nga një ansambël i gjerë.
“GRIM është gjithçka tjetër veçse ‘grim’. Është një shpërthim i humorit, ironisë dhe patosit,” tha drejtoresha artistike Jessica Stone. “Me një ekip krijues dinamik, shfaqja eksploron trashëgiminë, ambicien dhe vdekshmërinë përmes Dianës, vajzës së Grim Reaper-it — e cila po përpiqet të vendosë nëse do t’i bashkohet apo jo biznesit familjar.”
Scott Hoying, tre herë fitues i çmimit GRAMMY, fitues i Emmy-t dhe i nominuar për Tony, bashkëthemelues i grupit a cappella Pentatonix, bën me këtë projekt debutimin e tij si kompozitor teatrash. Petro AP është një këngëtar dhe kompozitor greko-amerikan që ka punuar me Reneé Rapp dhe One Direction, ndërsa Orton dhe Silnutzer njihen për parodinë muzikore «The Fast and the Furious: A Musical Parody».
La Jolla Playhouse, e themeluar në vitin 1947 nga Gregory Peck, Dorothy McGuire dhe Ferrer, njihet ndërkombëtarisht për zhvillimin e veprave të reja — ka vënë në skenë 133 premiera botërore dhe ka dërguar 38 produksione në Broadway, duke fituar gjithsej 44 çmime Tony.
Burimi: BroadwayWorld
https://www.broadwayworld.com/san-diego/article/GRIM-Will-Make-World-Premiere-at-La-Jolla-Playhouse-20260918
Foto: PhilipRomano / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)
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