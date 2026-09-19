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Teater

«Rent» në West End: bileta «day seat» për preview-t e parë, me Gaten Matarazzo në rolin e Markut

Revivali i ri i muzikalit legjendar të Jonathan Larson fillon provat më 26 shtator në Teatrin Tom Stoppard të Londrës

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Prodhuësit e revival-it të ri të “Rent” në West End kanë njoftuar se do të ofrojnë bileta “day seat” për shfaqjet preview — një mundësi për spektatorët që duan ta shohin muzikalin në javët e para me çmime më të ulëta.

“Rent” nis provat më 26 shtator 2026 në Teatrin Tom Stoppard (dikur Teatri Duke of York) në zemër të Londrës, me hapjen zyrtare më 8 tetor. Produksioni është rezervuar tashmë deri më 27 mars 2027 — dhe vjen pikërisht në 30-vjetorin e premierës origjinale të muzikalit në Broadway.

Në rolin e Mark Cohen, filmbërësit të ri, do të jetë Gaten Matarazzo, i njohur globalisht si Dustin nga seriali “Stranger Things”. Kjo është debutimi i tij në West End, pas daljeve në Broadway në “Sweeney Todd” dhe “Dear Evan Hansen”. Si Mimi do të ngjitet Alexa Lopez, pas një ndryshimi kasti para provave për shkak dëmtimi.

Produksioni drejtohet nga Luke Sheppard, i zhvilluar nga vënia e tij skenike në Hope Mill Theatre. “Rent”, me muzikën, tekstet dhe librin e Jonathan Larson, ndjek një grup artistësh të rinj në East Village të Nju Jorkut, të frymëzuar nga “La Bohème” e Puccinit. Mes prodhuesve janë Chris Harper Productions, Sonia Friedman Productions dhe Julie Larson, motra e kompozitorit të ndjerë.

Burimi: BroadwayWorld

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