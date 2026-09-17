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Arte

Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve Popullore nis sezonin artistik me turne në Itali

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Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe

Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve Popullore është gati për sezonin e ri artistik, me një kalendar aktivitetesh që nis me një turne në disa qytete të Italisë.

Drejtori artistik i Ansamblit, Sokol Marsi, tha se trupa sapo është kthyer nga Kosova, ku mori pjesë në një festival mbarëkombëtar dhe u vlerësua me Çmimin e Mirënjohjes, ndërsa tashmë po përgatitet për udhëtimin drejt Italisë.

Programi artistik i turneut do të përfshijë këngë dhe valle nga treva të ndryshme shqiptare, me synimin për të përcjellë trashëgiminë dhe kulturën popullore shqiptare si për komunitetin shqiptar në Itali, ashtu edhe për publikun vendas.

Pas turneut në Itali, Ansambli Kombëtar pritet të udhëtojë drejt Edinburgut në Skoci, ku do të prezantojë programin e tij artistik për herë të parë.

“Do të shkojmë në Edinburg, ku trashëgimia lidhet bukur me artin, kulturën”, tha Marsi.

Ndërkohë, për festat e nëntorit, Ansambli po përgatit një tjetër projekt të rëndësishëm artistik. Legjenda e njohur shqiptare “Kostandini dhe Doruntina” pritet të ngjitet në skenë si një entomuzikal, në atë që organizatorët e prezantojnë si premierë botërore.

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