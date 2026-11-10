Apple TV bën interpretimin në gjuhën e shenjave funksion të integruar për shikuesit e shurdhër
Funksioni i ri mbërrin me iOS 27.2 dhe nis këtë të premte me filmin "Being Heumann"; interpretuesi shfaqet në cepin e ekranit dhe Apple thotë se nuk përdor interpretues të gjeneruar me inteligjencë artificiale
Apple TV po e bën përmbajtjen e saj më të arritshme për shikuesit e shurdhër me lançimin e një funksioni të ri të interpretimit në gjuhën e shenjave, njoftoi kompania të martën, siç njofton TechCrunch. Funksioni do të jetë fillimisht i disponueshëm në një numër të kufizuar titujsh, duke nisur këtë të premte me daljen e “Being Heumann”, një film biografik për aktivisten e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara Judy Heumann.
Gjuha amerikane e shenjave (ASL) dhe gjuha britanike e shenjave (BSL) do të ofrohen edhe për filmin hit të Apple “F1”, ndërsa më vonë këtë vit do të pasojnë tituj të tjerë, përfshirë “Way of the Warrior Kid” dhe “Greyhound”, sipas raportimit të TechCrunch.
Ndryshe nga platformat e tjera, versioni në gjuhën e shenjave nuk është një produkt i veçantë: është thjesht një cilësim që aktivizohet brenda titullit kryesor, ngjashëm me titrat. Kur luan një titull me këtë opsion, një interpretues shfaqet në cepin e poshtëm të djathtë të ekranit dhe përkthen fjalët e folura në shenja. Apple thotë se ka bashkëpunuar me një grup drejtorësh artistikë të gjuhës së shenjave (DASL), që interpretuesi i çdo filmi t’i përshtatet tonit të tij, dhe thekson se nuk përdor interpretues të gjeneruar me inteligjencë artificiale, sepse, sipas kompanisë, kjo nuk është ajo që ka kërkuar komuniteti i shurdhër.
Funksioni vjen me versionin më të ri, iOS 27.2, dhe aktivizohet nga një opsion i ri i gjuhës së shenjave te cilësimet (Settings); titujt e mbështetur shënohen me ikonën përkatëse në faqen e titullit dhe mund të gjenden edhe përmes kërkimeve si “with ASL”. “Te Apple besojmë se të gjithë duhet të mund të shijojnë histori dhe argëtim të shkëlqyer”, tha Sarah Herrlinger, drejtoreshë e lartë e Politikave dhe Nismave Globale të Aksesueshmërisë në Apple, në deklaratën për lançimin që citon TechCrunch.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.