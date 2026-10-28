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Bota

Arabia Saudite marrëveshje 1 miliard dollarëshe me Iranin për të ndalur sulmet e Huthëve! Prapaskenat e negociatave sekrete

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Një marrëveshje prej 1 miliard dollarësh në këmbim të përfundimit të sulmeve të rebelëve Huthi ndaj Arabisë Saudite thuhet se ishte në qendër të një vizite të papritur të Ministrit të Mbrojtjes Saudite, Princit Khalid bin Salman, në Teheran , në një kohë tensionesh të larta në Gjirin Persik.

Sipas një raporti të mediave vendase, duke cituar burime diplomatike në vendet e Gjirit, pala saudite po kërkon të sigurojë një armëpushim me rebelët Huthi të Jemenit të mbështetur nga Irani, duke ofruar ndihmë financiare që do të kanalizohej përmes Teheranit.

Në fakt, një nga burimet vazhdoi të bënte një pretendim edhe më mbresëlënës, duke deklaruar se Ministri i Mbrojtjes Saudite mbante me vete shumën prej një miliard dollarësh, brenda avionit të transportit ushtarak Hercules me të cilin udhëtoi për në Iran.

Ky pretendim specifik nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur, ndërsa një zyrtar saudit shmangu konfirmimin se ka ndodhur ndonjë transferim parash.

Vizita, megjithatë, është konfirmuar dhe është pjesë e përpjekjeve më të gjera diplomatike për të çtensionuar krizën në Lindjen e Mesme, me pjesëmarrjen jo vetëm të Arabisë Saudite dhe Iranit, por edhe të Turqisë dhe Pakistanit.

Në bisedimet në Teheran morën pjesë shefi i inteligjencës turke, Ibrahim Kalin, dhe shefi i ushtrisë pakistaneze, gjenerali Asim Munir, si pjesë e bashkëpunimit mbrojtës që të tre vendet kanë zhvilluar përmes të ashtuquajturës “Marrëveshja e Mekës”.

Nga ana iraniane, në takime morën pjesë Presidenti Masoud Pezheskian, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, gjenerali Mohsen Rezaei, si dhe zyrtarë të lartë të Gardës Revolucionare.

Irani u duk i gatshëm të marrë përsipër një rol ndërmjetësues midis Arabisë Saudite dhe Huthisëve, ndërsa përpiqet të forcojë ndikimin e tij diplomatik në rajon.

Zhvillimet vijnë ndërsa Huthitë vazhdojnë të nisin sulme ndaj aeroporteve saudite dhe kryesisht objekteve të naftës, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme ekonomike për mbretërinë. Në të njëjtën kohë, sulmet që i atribuohen Iranit ndaj cisternave në Ngushticën e Hormuzit kanë ndërprerë eksportet e naftës nga Gjiri Persik.

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