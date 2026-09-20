Arabia Saudite përgatit “përgjigje shumë të madhe” ndaj sulmeve të Huthi-t, thotë analisti
Arabia Saudite po përgatit një përgjigje “shumë të madhe” ndaj sulmeve të vazhdueshme të Huthi-t nga Jemeni, deklaroi analisti Nawaf Obaid, bashkëpunëtor i lartë kërkimor në King’s College London, në një intervistë për Al Jazeera-n. Sipas tij, kundërpërgjigjja saudite do të jetë “masive” dhe e koordinuar me partnerët e koalicionit.
Deklarata vjen pas një nate tensionesh në kryeqytetin saudit: flakë dhe tym i dendur u panë pranë aeroportit kryesor të Riadit, pasi autoritetet lëshuan të shtunën alarme duke paralajmëruar për rrezik të mundshëm rreth kryeqytetit. Mbrojtja ajrore saudite njoftoi se kishte përgjuar një raketë balistike të Huthi-t drejt Riadit — alarmi ajror i parë në kryeqytet që nga korriku.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi sulmet e vazhdueshme të Huthi-t ndaj Arabisë Saudite, duke thënë se ato shkaktuan viktima civile, përfshirë gra e fëmijë, dhe dëmtuan infrastrukturën energjetike. Dënimi ndërkombëtar është shtuar ditët e fundit, me Jordaninë, Egjiptin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe sekretarin e përgjithshëm të OKB-së që i kanë dënuar sulmet.
Përshkallëzimi vjen në një moment kur lufta mes SHBA-së e Izraelit nga njëra anë dhe Iranit nga tjetra ka hyrë në muajin e shtatë, dhe Huthi-t — të mbështetur nga Teherani — kanë zgjeruar sulmet e tyre ndaj objektivave saudite, përfshirë Riadin, ndërsa Uashingtoni ka refuzuar kërkesat e përsëritura të princit saudit të kurorës për sulme amerikane kundër grupit jemenas.
Burimi: Al Jazeera
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