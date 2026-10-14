Araghchi bisedon me ministrin e Jashtëm të Omanit për Jemenin dhe stabilitetin rajonal
Telefonata e mëngjesit të së mërkurës tregon se kanali i ndërmjetësimit të Omanit mes Teheranit dhe Uashingtonit mbetet aktiv, ndërsa bisedimet për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit janë në ngërç.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij omanit, Badr al-Busaidi, ku u diskutuan zhvillimet më të fundit rajonale, përfshirë luftën në Jemen, si dhe rrugët për arritjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Biseda u zhvillua mëngjesin e së mërkurës, siç njofton agjencia iraniane Mehr, dhe për të nuk u dhanë detaje për ndonjë propozim të ri apo kornizë të dakordësuar.
Omani është ndërmjetësi tradicional mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara: Muskati përcjell mesazhe mes palëve pa i detyruar ato të takohen drejtpërdrejt dhe teston paraprakisht nëse një propozim është i pranueshëm për të dyja anët. Fakti që telefonata u zhvillua tregon se ky kanal mbetet aktiv, edhe në ditët kur retorika ushtarake nga Uashingtoni dhe Teherani është ashpërsuar.
Biseda vjen në një moment kur përpjekjet diplomatike për Hormuzin kanë ngecur: Irani këmbëngul se ngushtica nuk do të rihapet derisa të përmbushen shtatë kushtet e tij, ndërsa përgjigjen amerikane ndaj propozimit të tij e ka quajtur “të pamjaftueshme”. Teherani kërkon heqjen e bllokadës detare, ndalimin e luftimeve, heqjen e sanksioneve dhe lirimin e aseteve të ngrira, kurse Uashingtoni kërkon hapa të verifikueshëm iranianë në fushën bërthamore dhe të sigurisë.
Përshkallëzimi saudit-Huthi në Jemen, ku rebelët e mbështetur nga Irani kanë shtuar sulmet ndaj Arabisë Saudite, ishte një tjetër temë e bisedës. Irani ka përsëritur se është i hapur të ndihmojë në zgjidhjen e krizës jemenase përmes dialogut, ndërsa ndërmjetësit rajonalë po përpiqen të parandalojnë që fronti i Jemenit ta zgjerojë më tej luftën SHBA–Iran.
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