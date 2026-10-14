Trump kërcënon Iranin nga Alaska: “Do t’i godasim fort, prisni dhe do ta shihni”
Presidenti amerikan tha në një tubim zgjedhor në Wasilla se Shtetet e Bashkuara “janë ngopur” me Iranin, ndërsa raportimet për goditje të reja të mundshme i shtojnë tensionet para zgjedhjeve të mesmandatit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka kërcënuar sërish Iranin me një goditje të rëndë ushtarake, duke thënë se Uashingtoni “është ngopur” me sjelljen e Teheranit. Deklarata u bë gjatë një tubimi zgjedhor në Wasilla të Alaskës, në mbështetje të senatorit republikan Dan Sullivan, dhe u raportua këtë mëngjes nga Al Jazeera në blogun e saj live për luftën.
“Prisni dhe do të shihni se çfarë do t’i bëjmë Iranit. Do t’i godasim fort, sepse na është mbushur kupa”, tha Trump përpara mbështetësve, pa dhënë detaje nëse bëhet fjalë për një operacion konkret apo për një paralajmërim të përgjithshëm. Kërcënimi vjen ndërsa Irani ka shtuar sulmet ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit, me synimin, siç kanë thënë zyrtarë iranianë, për t’i mbajtur lart çmimet e naftës përpara zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit në SHBA.
Sipas raportimeve të ditëve të fundit, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka diskutuar me Trump-in mundësinë e rifillimit të sulmeve të përbashkëta ndaj objektivave ushtarake dhe bërthamore iraniane përpara zgjedhjeve në të dy vendet. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i ka mohuar këto raportime, duke përsëritur se presidenti ka thënë se SHBA-ja nuk do ta sulmojë Iranin përpara zgjedhjeve të mesmandatit.
Lufta mes SHBA-së dhe Iranit, e nisur më 28 shkurt me sulmet amerikano-izraelite, ka hyrë në një fazë përshkallëzimi të ri në Gjirin Persik: trafiku në Hormuz është kufizuar ndjeshëm, dhjetëra anije janë goditur javët e fundit dhe çmimi i naftës mbetet mbi 106 dollarë për fuçi. Deklaratat e Trump-it e mbajnë të hapur mundësinë e një raundi të ri përplasjesh, ndonëse Uashingtoni zyrtarisht thotë se vendimi për hapat e ardhshëm do të merret së shpejti.
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