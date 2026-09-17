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Konflikti SHBA - Iran

Araghchi bisedon me shefin e ushtrisë së Pakistanit: Teherani kërkon koordinim rajonal kundër “agresionit” izraelit

· 2 min lexim
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi. Foto: Tasnim News Agency / Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi. Foto: Tasnim News Agency / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka zhvilluar një bisedë telefonike me shefin e shtabit të ushtrisë së Pakistanit, gjeneralin Asim Munir, për zhvillimet rajonale dhe marrëdhëniet dypalëshe, raportoi të enjten në mëngjes agjencia gjysmë-zyrtare iraniane Tasnim.

Biseda u zhvillua dje, ndërsa Araghchi ndodhej në Pekin për takimet me zyrtarët kinezë, të cilat i përshëndeti si “të suksesshme” dhe mbështeti planin e paqes të presidentit kinez Xi Jinping. Sipas Tasnim-it, dy palët diskutuan “çështjet më të rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare”, përfshirë “luftën e agresionit të Izraelit kundër Iranit” dhe situatën në Gaza dhe në Bregun Perëndimor, si dhe “mënyrat për të forcuar bashkëpunimin dhe marrëdhëniet mes dy vendeve”.

Fakti që Araghchi foli drejtpërdrejt me krye-ushtarakun pakistanez — dhe jo me diplomatin e Pakistanit — i jep konsultimit një dimension të qartë sigurie dhe mbrojtjeje. Pakistani, fuqi bërthamore dhe fqinj i Iranit, ka pasur një rol të veçantë gjatë luftës SHBA–Iran: më herët kishte kërkuar ringjalljen e Marrëveshjes së Islamabadit për ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit, ndërsa ditë më parë u bë pjesë e “paktit të mbrojtjes së Mekës” me Turqinë dhe Arabinë Saudite.

Vizita e Araghchi-t në Pekin po zhvillohet në një moment vendimtar. Kina po ndërmjetëson aktivisht për t’i dhënë fund luftës SHBA–Iran, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të mërkurën se lufta është “ndoshta drejt fundit” dhe se ka folur drejtpërdrejt me Teheranin. Nga ana tjetër, zyrtarët e lartë iranianë të sigurisë kanë deklaruar se “s’ka bisedime derisa të plotësohen kushtet e Iranit”.

Burimi: Al Jazeera

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