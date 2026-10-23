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Arte

Arkivat ofrojnë qasje të lirë në dokumentet arkivore për profesorët dhe studentët e Prishtinës

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qasje të lirë në dokumentet

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave (DPA) dhe Departamenti i Historisë i Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës (UP) kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për nxitjen e kërkimit shkencor në fushën e studimeve albanologjike, nëpërmjet qasjes së lirë në fondet arkivore dhe botimeve të përbashkëta.

Marrëveshja parashikon qasje të lirë në dokumentet arkivore për profesorët dhe studentët e Departamentit të Historisë, përfshirë edhe mbështetjen e tyre me dokumente në format digjital pa pagesë, deri në 20 mijë imazhe në vit.

Marrëveshja u nënshkrua, në Prishtinë, nga krerët e dy institucioneve, drejtori i përgjithshëm i Arkivave, Auron Rrokaj dhe dekani i Fakultetit të Filozofisë, prof. dr. Bekim Baliqi, të cilët u angazhuan për publikimin e botimeve cilësore dhe pasurimit reciprok të bibliotekave.

Në kuadër të bashkëpunimit, studentëve të niveleve BA, MA dhe PhD do t’u mundësohet kryerja e praktikës profesionale pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, në Tiranë, ndërsa palët do të bashkëpunojnë edhe për organizimin e seminareve, trajnimeve, kurseve dhe projekteve të përbashkëta.

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