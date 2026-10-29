Arrestohen dy të dyshuar për krime lufte në rastin e “Masakrës së Padalishtës”
Të dyshuarit Z.B. dhe G.B. u lokalizuan dhe u arrestuan në fshatrat Osojan dhe Cerkolez të Istogut, pas hetimeve të gjata për ngjarjet e 26 marsit 1999
Policia e Kosovës, në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale, ka arrestuar të enjten dy persona të dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile, në kuadër të hetimeve për rastin e njohur si “Masakra e Padalishtës”, siç njofton Telegrafi.
Sipas komunikatës së përbashkët të Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë Speciale, arrestimet janë kryer sot, më 29 tetor 2026, pas një periudhe të gjatë hetimesh për ngjarjet e 26 marsit 1999 në komunën e Istogut.
Të dyshuarit, me inicialet Z.B. dhe G.B., janë lokalizuar dhe arrestuar në fshatrat Osojan dhe Cerkolez të komunës së Istogut.
Hetimet janë zhvilluar nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Luftës, nën autorizimin e Prokurorisë Speciale dhe në koordinim me prokurorin përgjegjës për rastin, raporton Telegrafi.
Policia ka bërë të ditur se veprimet e mëtejshme lidhur me rastin do të ndërmerren në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale.
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