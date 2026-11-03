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Serbia

Arrestohet drejtori i ndërmarrjes komunale “Drina” në Mali Zvornik, dyshohet se kurdisi një prokurim publik mbi 13 milionë dinarë

D.K. u arrestua me urdhër të Departamentit të Posaçëm kundër Korrupsionit të Prokurorisë së Lartë Publike në Novi Sad. Sipas prokurorisë, fituesi i tenderit ishte caktuar paraprakisht dhe ofertuesit iu paguan mbi 13 milionë dinarë me dokumente të pavërteta; të dyshuarit iu caktua ndalimi deri në 48 orë.

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Mali Zvorniku (foto: Wikimedia Commons)

Prokuroria e Lartë Publike në Novi Sad njoftoi se është arrestuar D.K., drejtor i ndërmarrjes publike komunale “Drina” nga Mali Zvorniku, nën dyshimin për shpërdorim të detyrës zyrtare në një procedurë prokurimi publik, siç njofton Danas, duke iu referuar agjencisë Beta.

Sipas prokurorisë, gjatë vitit 2025 i dyshuari mundësoi një prokurim publik në të cilin ofertuesi fitues ishte caktuar paraprakisht, ndërsa dokumentacioni i tenderit ishte përshtatur pikërisht për atë ofertues, në mënyrë që ai ta fitonte kontratën.

Pas procedurës, D.K. nënshkroi kontratën me të cilën ofertuesit të përzgjedhur iu paguan më shumë se 13 milionë dinarë, edhe pse bashkë me ofertën ishin dorëzuar dokumente të pavërteta si provë se plotësoheshin kushtet e tenderit.

Arrestimi u krye me urdhër të Departamentit të Posaçëm për Luftimin e Korrupsionit të Prokurorisë së Lartë Publike në Novi Sad. Të dyshuarit iu caktua ndalimi deri në 48 orë, brenda të cilit ai do të nxirret para prokurorit dhe do të merret në pyetje.

Prokuroria theksoi se po vazhdon hetimet dhe mbledhjen e provave për keqpërdorimet e parasë publike dhe u bëri thirrje organeve shtetërore, sidomos policisë, që të bashkëpunojnë në zbulimin e veprimeve korruptive dhe në përcaktimin e përgjegjësisë. Arrestimi në Mali Zvornik vjen në valën e hetimeve për korrupsion që po zhvillohen në Serbi pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit.

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