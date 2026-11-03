Gjykata e Beogradit cakton paraburgim deri në 30 ditë për Kriçakun dhe Sekuloviqin
Gjykata e Lartë në Beograd vendosi që shefi i Policisë Kriminale Marko Kriçak dhe shefi i Shërbimit për Shtypjen e Kriminalitetit Boshko Sekuloviq të mbeten në paraburgim deri në 30 ditë, për shkak të rrezikut të ndikimit te dëshmitarët në hetimin e vrasjes në restorantin "27" në Senjak.
Gjykata e Lartë në Beograd i caktoi paraburgim deri në 30 ditë Marko Kriçakut, shef i Drejtorisë së Policisë Kriminale (UKP), dhe Boshko Sekuloviqit, shef i Shërbimit për Shtypjen e Kriminalitetit — siç njofton RTS, gjykata vendimin e njoftoi gjatë natës, ndërsa raportimin e përcolli edhe N1.
Sipas deklaratës së gjykatës, paraburgimi u caktua për shkak të rrezikut që të dy, nëse do të mbeteshin në liri, të pengonin procedurën duke ndikuar te dëshmitarët; kundër vendimit lejohet ankesë brenda tri ditësh.
Kriçaku dhe Sekuloviqi dyshohen për shpërdorim të pozitës zyrtare në lidhje me hetimin e vrasjes në restorantin “27” në Senjak të Beogradit.
Konteksti: të dy u arrestuan më 1 nëntor me urdhër të Departamentit të Posaçëm Kundër Korrupsionit të Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd dhe fillimisht iu caktua ndalim policor deri në 48 orë. Sipas prokurorisë, ata dyshohen se nga 12 maji deri më 3 qershor, gjatë trajtimit të vrasjes së Aleksandar Neshoviqit më 12 maj në restorantin “27”, i cenan rëndë të drejtat e ish-shefit të policisë së Beogradit, Veselin Miliq; Kriçaku dyshohet edhe se më 16 maj, bashkë me policë të tjerë ende të paidentifikuar, keqtrajtoi dhe torturoi pronarin e restorantit, N. L., në ambientet e UKP-së.
Pas marrjes në pyetje në prokurori, prokuroria kishte propozuar caktimin e paraburgimit deri në 30 ditë, propozim të cilin gjykata tani e pranoi.
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