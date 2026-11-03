Shoqata nga Vrbasi kallëzon penalisht dy persona: pretendon se blenë vota për SNS-në
Qendra Rinore CK13 nga Vrbasi dorëzoi kallëzim penal në Prokurorinë e Lartë në Novi Sad kundër dy personave, duke pretenduar se në ditën e zgjedhjeve parlamentare u ofruan dhe u paguan para qytetarëve në këmbim të votës për listën e SNS-së
Qendra Rinore CK13 (Omladinski centar CK13) nga Vrbasi ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë e Lartë Publike në Novi Sad kundër dy personave, Mirjana N. dhe Ljiljana K., siç njofton Danas, duke përcjellë agjencinë Beta. Sipas shoqatës, të kallëzuarat dyshohet se kanë blerë vota në dobi të Partisë Progresive Serbe (SNS).
Sipas kallëzimit, gjatë zgjedhjeve parlamentare të 25 tetorit, Mirjana N. dhe Ljiljana K. kanë vepruar për dhe në emër të SNS-së. Ato, siç pretendon shoqata, në ditën e zgjedhjeve kanë kontaktuar qytetarë dhe u kanë ofruar dhe paguar para në këmbim të votës për listën zgjedhore të SNS-së.
CK13 e paraqet sjelljen e pretenduar si blerje të votave dhe si shkelje të të drejtave zgjedhore. Bëhet fjalë për pretendime të shoqatës, të cilat pritet t’i verifikojnë organet kompetente, ndërsa personat e kallëzuar nuk janë të dënuar për këto veprime.
Shoqata i ka kërkuar prokurorisë të veprojë me urgjencë, të përcaktojë të gjitha rrethanat e rastit, të identifikojë pjesëmarrës ose ndërmjetës të tjerë të mundshëm, të sigurojë provat dhe të parandalojë ndikimin e mundshëm te dëshmitarët.
Ky rast është i ndarë nga arrestimet e katër personave në Novi Sad për blerje votash, të raportuara më herët sot.
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