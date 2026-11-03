🌧️
Tiranë 13°C · Shi i lehtë 03 Nëntor 2026
S&P 500 7,541 ▼0.51%
DOW 51,984 ▲0.41%
NASDAQ 25,164 ▼1.07%
NAFTA 97.97 ▲1.57%
ARI 3,919 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
₿ CRYPTO
BTC $76,546 ▼ -2.27% ETH $2,252 ▼ -2.02% XRP $1.2527 ▼ -0.19% SOL $91.7200 ▼ -3.22%
S&P 500 7,541 ▼0.51 % DOW 51,984 ▲0.41 % NASDAQ 25,164 ▼1.07 % NAFTA 97.97 ▲1.57 % ARI 3,919 ▼1.29 % S&P 500 7,541 ▼0.51 % DOW 51,984 ▲0.41 % NASDAQ 25,164 ▼1.07 % NAFTA 97.97 ▲1.57 % ARI 3,919 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
03 Nën 2026
Breaking
Rritet në 73 numri i të lënduarve nga goditja ruse në spitalin e Kharkivit, prokuroria identifikon paraprakisht bombën FAB-250 Përfundoi në terapi intensive pas dyluftimit në fushë, përkeqësohet gjendja e de Miguel Rekord vetëm 24 orë pas titullit kampion, Antonelli kalon 10 milionë ndjekës në Instagram Nga Karrica te dyshja Mazari-Nikaj, goleadorët e rinj të Abissnet Superiore CRTA: Lista e Zukorliçit e mban mandatin edhe nëse provohet blerja e votave në Aleksinac
Menu
Serbia

CRTA: Lista e Zukorliçit e mban mandatin edhe nëse provohet blerja e votave në Aleksinac

Juristi i CRTA-s, Pavle Dimitrijević, thotë se edhe po të vërtetohen pretendimet për blerje votash në Aleksinac, lista e Usame Zukorliçit do ta ketë deputetin e saj dhe nuk do të ketë përsëritje të votimit. Sipas tij, është e rëndësishme që prokuroria ta hetojë seriozisht rastin.

· 2 min lexim
Kryetari i Partisë për Drejtësi dhe Pajtim (SPP), Usame Zukorlić, gjatë dorëzimit të listës zgjedhore me 250 kandidatë për deputetë dhe mbi 7.000 firma mbështetëse te Komisioni Republikan Zgjedhor (RIK).
Usame Zukorlić, kryetar i SPP-së

Lista “Usame Zukorlić (SPP) – Lëvizja për Bashkim” do ta ruajë mandatin e deputetit edhe nëse provohet blerja e votave në vendvotimet e Aleksinacit, vlerësoi juristi i Qendrës për Hulumtim, Transparencë dhe Llogaridhënie (CRTA), Pavle Dimitrijević, siç njofton Danas, duke iu referuar agjencisë Beta.

Dimitrijević, i cili foli për numrin e sotëm të gazetës Nova, tha se meqë për këtë rast nuk do të ketë drejtësi politike, është e rëndësishme që prokuroria ta hetojë seriozisht çështjen dhe të përcaktojë përgjegjësinë eventuale të pjesëmarrësve.

Ai e vlerësoi pozitiv faktin që Prokuroria Themelore Publike në Aleksinac ka hapur lëndë për rastin, duke theksuar se shqyrtimi nëse ka pasur blerje votash dhe se kush ka marrë pjesë në të është detyrë e prokurorisë.

Vëzhguesit e CRTA-s në Aleksinac morën nga anëtarë të këshillave zgjedhorë dhe nga vetë votuesit pretendime për blerje të mundshme votash në favor të listës së Zukorliçit, ndërsa vëzhguesit afatgjatë të kësaj organizate nuk kishin regjistruar asnjë aktivitet fushate të kësaj liste në këtë qytet.

Dyshtimet, sipas Dimitrijevićit, i shton fakti që në votimin e 25 tetorit lista e Zukorliçit nuk fitoi asnjë votë në Aleksinac dhe nuk kishte mbledhur atje as edhe një nënshkrim mbështetës për kandidaturën e saj. Votimi në zgjedhjet e parakohshme parlamentare u përsërit në vendvotime të veçanta në Aleksinac, Zemun, Krushevac, Novi Pazar, Suboticë dhe në 19 qytete të tjera, ndërsa partia e Zukorliçit i ka hedhur poshtë akuzat për blerje votash.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu