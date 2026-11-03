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Kosova

Arrestohet në Prishtinë i dyshuari për rekrutimin e shoferëve për kontrabandimin e migrantëve

Policia e Kosovës, në bashkëpunim me AKI-në dhe me autorizim të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, ka vënë në pranga një person të dyshuar si pjesë e një rrjeti ndërkombëtar kriminal që kontrabandonte migrantë drejt vendeve të BE-së.

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Policia e Kosovës ka arrestuar në Prishtinë një person të dyshuar për përfshirje në një rrjet të organizuar kriminal ndërkombëtar që merrej me kontrabandimin e migrantëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian, siç njofton InfoFluks duke iu referuar njoftimit të Policisë.

Sipas njoftimit, i dyshuari rekrutonte shoferë për bartjen e migrantëve, rol ky që e lidhte drejtpërdrejt me veprimtarinë e rrjetit ndërkombëtar.

Operacioni është realizuar më 3 nëntor nga Sektori i Hetimeve i Departamentit për Kufi. Arrestimi është kryer në kuadër të hetimeve për veprimtarinë e dyshuar të rrjetit dhe rolin e personit të arrestuar në rekrutimin e shoferëve.

Policia e Kosovës e ka zhvilluar operacionin në bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI), me autorizimin e Prokurorisë Themelore në Prishtinë.

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