Arrestohet një 46-vjeçar në Pozharevc: në garazhin me qira iu gjetën dy pushkë automatike, pistoleta, një bombë dore dhe kokainë
Policia e Pozharevcit, në bashkëpunim me Administratën e Policisë Kriminale dhe me urdhër të Prokurorisë së Lartë, arrestoi S. S. M. (46); gjatë kontrollit të garazhit u sekuestruan dy pushkë automatike, dy pistoleta, një bombë dore, 318 fishekë dhe rreth 57,4 gramë kokainë, ndërsa të dyshuarit iu caktua ndalimi deri në 48 orë.
Pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Pozharevc, në bashkëpunim me pjesëtarët e Administratës së Policisë Kriminale dhe me urdhër të Prokurorisë së Lartë Publike në këtë qytet, arrestuan S. S. M. (1980) nga Pozharevci, siç njofton Ministria e Punëve të Brendshme (MPB).
Ai dyshohet për veprat penale të prodhimit, mbajtjes, bartjes dhe qarkullimit të palejuar të armëve dhe lëndëve shpërthyese, si dhe për prodhim dhe vënie në qarkullim të paautorizuar të drogave narkotike.
Sipas njoftimit të MPB-së, gjatë kontrollit të garazhit me qira që përdorte i dyshuari, policia gjeti dy pushkë automatike, dy pistoleta, një bombë dore, 318 copë municioni të llojeve të ndryshme dhe një qese me rreth 57,4 gramë kokainë.
Me urdhër të Prokurorisë së Lartë në Pozharevc, të dyshuarit iu caktua ndalimi deri në 48 orë, pas të cilit, së bashku me kallëzimin penal, do të dërgohet te prokurori.
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