Bogoljub Kariç konfirmon kandidaturën për president të Serbisë: synimi im është ta pajtoj vendin
Lideri i Lëvizjes Forca e Serbisë – BK i tha N1-it se do të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të 27 dhjetorit, me një fushatë pajtimi dhe një program për tërheqjen e 300 investitorëve të mëdhenj ndërkombëtarë; partia e tij pret t'i mbledhë firmat e nevojshme deri të premten dhe t'ia dorëzojë RIK-ut.
Lideri i Pokret snaga Srbije (Lëvizja Forca e Serbisë) – BK, Bogoljub Kariç, konfirmoi për N1-in se do të dalë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, të cilat mbahen të dielën, 27 dhjetor, siç raporton N1. Zgjedhjet i shpalli kryetari i Kuvendit Aleksandar Çupiq më 26 nëntor.
Kariç tha për N1-in se vendosi të kandidojë sepse dëshiron që njohuritë, përvojën dhe lidhjet e tij ndërkombëtare të biznesit, të krijuara për më shumë se 55 vjet, t’i vërë në shërbim të qytetarëve të Serbisë. Ai shtoi se sot jeton edhe në fshat, merret me bujqësi, ferma e plantacione, dhe se e di si jeton njeriu i zakonshëm, por edhe si ndërtohen fabrika, qytete e kompani dhe si krijohen vende pune.
Ai theksoi se qëllimi i tij nuk është që si president të marrë përsipër punën e Qeverisë, por që, duke respektuar rreptësisht Kushtetutën, me reputacionin dhe përvojën e tij ndërkombëtare ta ndihmojë Qeverinë të tërheqë investime të mëdha dhe të hapë vende të reja pune. Ai njoftoi një program për tërheqjen e 300 investitorëve të mëdhenj ndërkombëtarë.
Fushata e tij, tha ai, nuk do të jetë fushatë grindjesh, por fushatë bisedash — “fushatë pajtimi, jo ndarjesh”. Ai do të shkojë mes njerëzve, në qytete e fshatra, për të biseduar me punëtorë, bujq, sipërmarrës, pensionistë e të rinj, dhe nuk dëshiron të jetë president i një partie apo i gjysmës së Serbisë, por i të gjithë qytetarëve. Ai gjithashtu tha se Serbia duhet të përcaktojë gjendjen reale të financave publike dhe shkaqet e deficitit të jashtëm tregtar e buxhetor.
I pyetur për kandidatët e tjerë, Kariç përgëzoi Listën Studentore për zgjedhjen e Radomir Saičić-it dhe u shpreh i bindur se kandidatët e tjerë do të jenë shumë seriozë dhe se Serbia për herë të parë pas shumë dekadash do të ketë zgjedhje pa fyerje, me dialog programor. Sipas raportimit të Tanjug-ut, Pokret snaga Srbije – BK po mbledh firmat e mbështetjes për kandidaturën e Kariçit; Kariç deklaroi se pret që numrin e nevojshëm të firmave ta mbledhin deri të premten dhe ta dorëzojnë te Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK), duke theksuar se qëllimi i tij kryesor është “ta pajtojë Serbinë”; mbledhja e firmave filloi dje.
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