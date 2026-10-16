☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 16 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.33%
DOW 52,178 ▲1.08%
NASDAQ 26,713 ▲0.08%
NAFTA 95.87 ▼0.65%
ARI 4,197 ▲0.65%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
₿ CRYPTO
BTC $82,537 ▲ +1.89% ETH $2,482 ▲ +4.93% XRP $1.3474 ▲ +3% SOL $106.9800 ▲ +4.53%
S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.87 ▼0.65 % ARI 4,197 ▲0.65 % S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 95.87 ▼0.65 % ARI 4,197 ▲0.65 %
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
16 Tet 2026
Breaking
Evazion nën hundën e Tatimeve/ Si u “zhduk” fitimi i minierës së Spaçit nga TETE Albania përmes manovrave me kredinë e BKT Dhuna në Tiranë, Xhafaj: Politikanë pa din e iman që përdorin studentët si mish për top… Amerikanët i kthejnë akrepat një orë pas më 1 nëntor, Kongresi nuk miratoi orën verore të përhershme Fondet globale të aksioneve tërheqin 20,01 miliardë dollarë në një javë, java e katërt radhazi me hyrje Dy persona gjenden pa shenja jete në Prizren dhe Prevallë, nisin hetimet
Menu
Kosova

Arrestohet një person në parkingun e QKUK-së, i gjenden kokainë, marihuanë dhe 1.100 euro

Një kontroll policor në parkingun e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës përfundoi me një arrestim dhe sekuestrimin e kokainës, marihuanës dhe 1.100 eurove, ndërsa i dyshuari u dërgua në mbajtje me vendim të prokurorit.

· 1 min lexim

Një person është arrestuar mbrëmjen e së enjtes në parkingun e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë, pasi gjatë kontrollit policor iu gjetën substanca të dyshuara narkotike dhe para të gatshme, njofton Policia e Kosovës në raportin e saj 24-orësh, siç përcjell DosjaX.

Sipas raportimit të DosjaX, të dyshuarit iu sekuestruan 24.8 gramë substancë e dyshuar e llojit kokainë, 1.3 gramë marihuanë dhe 1.100 euro. Ngjarja, sipas policisë, ka ndodhur më 15 tetor rreth orës 21:30 në parkingun e spitalit më të madh të vendit.

Pas arrestimit është njoftuar prokurori kompetent, i cili, siç njofton Gazeta Shneta duke iu referuar raportit policor, ka vendosur që i dyshuari të dërgohet në mbajtje. Identiteti i personit të arrestuar nuk është bërë publik.

Policia e ka cilësuar rastin si posedim i narkotikëve, ndërsa veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave po vazhdojnë nga organet kompetente.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu