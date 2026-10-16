Arrestohet një person në parkingun e QKUK-së, i gjenden kokainë, marihuanë dhe 1.100 euro
Një kontroll policor në parkingun e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës përfundoi me një arrestim dhe sekuestrimin e kokainës, marihuanës dhe 1.100 eurove, ndërsa i dyshuari u dërgua në mbajtje me vendim të prokurorit.
Një person është arrestuar mbrëmjen e së enjtes në parkingun e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë, pasi gjatë kontrollit policor iu gjetën substanca të dyshuara narkotike dhe para të gatshme, njofton Policia e Kosovës në raportin e saj 24-orësh, siç përcjell DosjaX.
Sipas raportimit të DosjaX, të dyshuarit iu sekuestruan 24.8 gramë substancë e dyshuar e llojit kokainë, 1.3 gramë marihuanë dhe 1.100 euro. Ngjarja, sipas policisë, ka ndodhur më 15 tetor rreth orës 21:30 në parkingun e spitalit më të madh të vendit.
Pas arrestimit është njoftuar prokurori kompetent, i cili, siç njofton Gazeta Shneta duke iu referuar raportit policor, ka vendosur që i dyshuari të dërgohet në mbajtje. Identiteti i personit të arrestuar nuk është bërë publik.
Policia e ka cilësuar rastin si posedim i narkotikëve, ndërsa veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave po vazhdojnë nga organet kompetente.
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