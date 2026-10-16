Dy persona gjenden pa shenja jete në Prizren dhe Prevallë, nisin hetimet
Dy raste vdekjeje janë raportuar në rajonin e Prizrenit — njëri në Prevallë, ku një personi iu përkeqësua gjendja gjatë shëtitjes me familjarët, dhe tjetri në qytetin e Prizrenit, ku një burrë u gjet pa shenja jete në rrugë.
Dy raste vdekjeje janë raportuar në rajonin e Prizrenit, sipas raportit të Policisë së Kosovës, siç përcjell Fiks.al. Njëri rast ka ndodhur në Prevallë, ndërsa tjetri në qytetin e Prizrenit, dhe të dyja po trajtohen nga organet kompetente.
Sipas policisë, rasti i parë është raportuar më 15 tetor rreth orës 13:10 në Prevallë, ku një mashkull kosovar, që po shëtiste me familjarët e tij, ka pësuar përkeqësim të papritur të gjendjes shëndetësore. Njësitë përkatëse kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e tij, ndërsa për rastin është njoftuar Instituti i Mjekësisë Ligjore.
Rasti i dytë është raportuar në rrugën “Shefqet Berisha” në Prizren, ku është gjetur pa shenja jete një person i gjinisë mashkullore, në moshë madhore, identiteti i të cilit nuk dihet ende, njofton tutje raporti policor.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, me qëllim sqarimin e rrethanave dhe shkakut të vdekjes. Hetimet për të dyja rastet janë në procedurë.
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