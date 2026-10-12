«Art is Freedom»: arti i të mbijetuarve të skllavërisë moderne pushton Londrën, nga Marble Arch te Piccadilly Lights
Ekspozita vjetore e Hestia-s, me vepra të krijuara nga të mbijetuarit e skllavërisë moderne, hapet sot në Marble Arch dhe do të udhëtojë nëpër pikat më ikonike të Londrës deri më 8 nëntor; më 18 tetor, në Ditën kundër Skllavërisë, veprat do të marrin për 10 minuta dritat e famshme të Piccadilly-t.
«Art is Freedom», ekspozita vjetore e organizatës bamirëse britanike Hestia, hapet sot, më 12 tetor 2026, në Marble Arch të Londrës, ku do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 8 nëntor. Ekspozita sjell vepra arti të krijuara nga të mbijetuar të skllavërisë moderne, siç njofton Hestia në deklaratën e saj për shtyp.
Tema e këtij viti, «This is me» («Ky jam unë»), u zgjodh nga vetë artistët e mbijetuar, me synimin për të festuar identitetin e tyre përtej përvojës së shfrytëzimit. Ndër historitë pas veprave është ajo e artistit JR, i cili u trafikua si fëmijë në moshën 4-vjeçare; përmes artit, thotë ai, «ndjeva liri, çlirim dhe rilindje».
Ekspozita është falas dhe nuk kërkon rezervim, duke udhëtuar nëpër disa nga hapësirat më ikonike të Londrës: Marble Arch (12–17 tetor), stacioni London Bridge (12–25 tetor), St Pancras International (12–25 tetor), Piccadilly Lights (18 tetor), Trafalgar Square (18–23 tetor) dhe Aldwych/The Strand (23 tetor–8 nëntor). Më 18 tetor, në Ditën kundër Skllavërisë, veprat e artistëve do të marrin për 10 minuta dritat e famshme të Piccadilly-t.
Ekspozita u kurua nga një panel të mbijetuarish dhe Komisionerja e Pavarur kundër Skllavërisë, Eleanor Lyons. Veprat dolën nga një seri punëtorish artistike të drejtuara nga artistë — Create, EPIC Arts, Gawain Hewitt dhe MN — në bashkëpunim me Ashurst Perkins Coie dhe We Soda. Për nismën ka shkruar edhe London Issue, që e përshkruan atë si një shfaqje veprash nëpër pikat më të njohura të kryeqytetit britanik.
Konteksti është i rëndë: vetëm në vitin 2025, 16,362 të rritur u identifikuan si viktima potenciale të skllavërisë moderne nga strukturat qeveritare britanike. Drejtori ekzekutiv i Hestia-s, Patrick Ryan, thotë se këto vepra do të shihen nga mijëra njerëz në të gjithë kryeqytetin, duke ftuar londinezët të ndalen e të reflektojnë mbi historitë që fshihen pas çdo vepre.
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