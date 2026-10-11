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Film

«Ash and Crayons»: del trailer-i i dokumentarit të Evgeny Afineevsky për fëmijët e luftës në Ukrainë — në kinema më 20 nëntor

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Publiku ka hedhur vështrimin e parë në projektin më të ri të regjisorit të njohur të dokumentarëve Evgeny Afineevsky — trailer-i i dokumentarit “Ash and Crayons” ka mbërritur zyrtarisht, siç njofton The Movie Blog. Filmi ndjek rrugëtimin e shtatë fëmijëve që përjetuan tmerret e luftës në Ukrainë, duke nxjerrë në pah qëndrueshmërinë dhe shpresën e tyre përtej traumës.

Afineevsky, i nominuar për Oscar për dokumentarin “Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”, këtë herë e kthen kamerën te kostoja njerëzore e konfliktit, me fëmijët në qendër të rrëfimit. Filmi kombinon xhirime direkte me animacione të krijuara nga artistë ukrainas, dhe titullin e ka marrë nga vetë fëmijët: “Edhe shkumësat e thyera ngjyrosin ende”.

Edhe para daljes në kinema, dokumentari ka tërhequr vëmendjen e botës: është shfaqur në Konferencën e Sigurisë në Mynih, në Vatikan, në parlamentet britanik dhe italian, në Këshillin e Evropës, si dhe dy herë për anëtarët e Kongresit amerikan — një rol që e pozicionon filmin edhe si mjet advokacie dhe ndërgjegjësimi për situatën në Ukrainë.

Kompania Briarcliff Entertainment do ta nxjerrë filmin në kinematë amerikane më 20 nëntor, në Ditën Botërore të Fëmijëve, dhe pritet një fushatë e fortë për Oscar. Lajmi fillestar për datën e publikimit u dha ekskluzivisht nga Deadline javën e kaluar.

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