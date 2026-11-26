Del traileri i “Vrushakarma”: Naga Chaitanya si gjuetar thesaresh kundër një force mbinatyrore 5,000-vjeçare
Thrilleri mitologjik telugu “Vrushakarma”, me regji të Karthik Dandu dhe me Naga Chaitanya në rolin kryesor, del në kinema më 4 dhjetor 2026, pasi traileri i tij u publikua më 26 nëntor.
Traileri i thrillerit mitologjik telugu “Vrushakarma” u publikua më 26 nëntor 2026, duke zbuluar për herë të parë pamje nga një prej filmave më ambiciozë të vitit, siç njofton The Hollywood Reporter India. Lajmin për publikimin e trailerit e raportoi gjithashtu agjencia indiane e lajmeve IANS.
Në qendër të historisë është Arjun, i luajtur nga Naga Chaitanya, një gjuetar thesaresh i ngarkuar me misionin për të shpëtuar njerëzimin nga një rrezik mbinatyror në rritje. Trailera prezanton një forcë të lashtë e misterioze mbinatyrore që daton 5,000 vjet më parë, ndërsa një i urtë i thotë Arjunit: “You are the Vrushakarma chosen by god himself to safeguard his creation”. Për të zgjidhur misterin, Arjun kërkon ndihmën e “shkencës vedike”.
Chaitanya e ndau trailerit në X, duke shkruar se kishte pritur me padurim ta ndante me publikun, se është mirënjohës që është pjesë e një filmi kaq ambicioz, se filmi është shumë i afërt me zemrën e tij dhe duke kërkuar ndjesë për vonesën. Aktori i kishte thënë më herët The Hollywood Reporter India se gjithmonë kishte ëndërruar të ishte pjesë e një spektakli madhështor me shumë efekte vizuale, se Arjun është një karakterizim unik që nuk e kishte provuar më parë dhe se filmi përmban shumë sekuenca aksioni dhe aventure.
Filmi është me regji të Karthik Dandu dhe prodhuar nga BVSN Prasad dhe Sukumar nën Sri Venkateswara Cine Chitra LLP dhe Sukumar Writings; Sukumar është kredituar gjithashtu për skenarin dhe historinë, ndërsa muzika është nga Ajaneesh Loknath. Krahas Chaitanya luajnë edhe Jayaram, në rolin e profesorit Ranganath, dhe Meenakshi Chaudhary.
“Vrushakarma” del në kinema më 4 dhjetor 2026.
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