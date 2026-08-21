Familja mbretërore reagon ndaj lajmit se Princ Harry dhe Meghan do të rikthehen në Mbretërinë e Bashkuar
Princ Harry dhe Dukesha Meghan njoftuan së fundmi se do të rikthehen në Mbretërinë e Bashkuar, rreth gjashtë vjet pas dorëzimit të detyrave të tyre të larta dhe largimit me familjen për në Kaliforni. Sipas njoftimit, lëvizja do të realizohet brenda këtij muaji, ndërsa fëmijët e tyre, Princ Archie (7 vjeç) dhe Princesha Lilibet (5 vjeç), pritet të fillojnë shkollën në Britani në shtator. Nuk dihet se sa gjatë do të qëndrojnë atje, por çifti do të mbajë statusin e anëtarëve jo-aktivë të familjes mbretërore.
Siç raporton Harper’s Bazaar, Mbreti Karli III mësoi për planet e çiftit këtë fundjavë dhe e mirëpriti mundësinë për t’u takuar më shpesh me anëtarët e familjes Sussex në një kontekst privat. Sipas të njëjtave raporte, Harry ka bërë hapa për të përmirësuar marrëdhënien me babanë e tij gjatë viteve të fundit; kohët e fundit familja Sussex vizitoi rezidencën private të Karli III, Highgrove, ku Archie dhe Lilibet takuan gjyshin e tyre pas rreth katër vitesh. Gjatë asaj vizite, thuhet se Harry nuk pati kontakt me princin William, dhe marrëdhënia mes vëllezërve vazhdon të konsiderohet e tensionuar.
Marrëdhëniet brenda familjes mbretërore u përkeqësuan më tej pas publikimit të memoirit të Harry-t, Spare, në janar 2023, dhe incidentet e mëvonshme kanë lënë pak sinjale për afrim midis tij dhe vëllait të tij më të madh. Princësi dhe Princesha e Uellsit nuk kanë bërë deklarata publike për vendimin e Sussexëve, ndërsa raportohet se lajmi i rikthimit i ka zënë paksa të surprizuar.
Sipas Harper’s Bazaar, reagimet zyrtare mbeten të kufizuara dhe do të duhet kohë për të parë se si do të ndikojë kjo lëvizje në marrëdhëniet familjare; vetëm koha do të tregojë nëse rikthimi në Britani do të lehtësojë tensionet mes anëtarëve të familjes mbretërore.
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