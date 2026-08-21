Agjentët më të mirë të lirë të NBA-së për 2026 që mbeten në dispozicion pas rinovimit të James Harden me Cleveland Cavaliers
Periudha e agjentëve të lirë për sezonin 2026 ka qenë e ngarkuar, me lëvizje të mëdha rosterësh dhe firmosje të shumë yjeve. LeBron James njoftoi bashkimin me Philadelphia 76ers më 24 korrik, Jaylen Brown do të bashkohet me të në Philadelphia, ndërsa Kawhi Leonard po kthehet në Toronto. Gjithashtu, Walker Kessler u transferua te Los Angeles Lakers përmes një sign-and-trade, ndërsa skuadrat vazhduan të ripozicionojnë shanset e tyre për sezonin e ri.
Siç raporton Bleacher Report, James Harden rinovoi me Cleveland Cavaliers me një kontratë trevjeçare vlerë 97 milionë dollarë. Pas kësaj marrëveshjeje, lista e lojtarëve të rëndësishëm që mbeten të disponueshëm është zvogëluar, por ka ende emra me vlerë për ekipet që kërkojnë thellim dhe eksperiencë.
Gabe Vincent — Ekipi: Atlanta Hawks. Pagë për 2025-26: 11.5 milionë dollarë. Drejta: Full. Vincent sjell përvojë si roli i një guardi veteran me eksperiencë play-offi, përfshirë kohën e zhvilluar me Miami Heat dhe periudhën e fundit me Los Angeles Lakers. Efektiv në trepikëshi kur është në ritëm, por aprovon më shumë si role-player rezervë dhe udhëheqës në stol; mund të kërkojë kryesisht kontratë minimale.
Nicolas Batum — Ekipi: LA Clippers. Pagë për 2025-26: 5.6 milionë dollarë. Drejta: Early Bird. Batum është një veteran me inteligjencë taktike dhe aftësi për të goditur gjuajtje vendimtare. Clippers i hoqën opsionin e skuadrës, duke i dhënë fleksibilitet buxhetor, por për ekipet pretendente ai ofron përvojë dhe stabilitet në postsezoni.
Bruce Brown Jr. — Ekipi: Denver Nuggets. Pagë për 2025-26: 3.1 milionë dollarë. Drejta: Non-Bird. Brown përshtatet mirë me modelin e Denverit, ku shërbeu si lojtar mbrojtës dhe kontribuues i rëndësishëm në sezonin e titullit. I gatshëm të rikthehet si role-player në kontratë minimale, ai ofron mbrojtje të fortë dhe përvojë në sistemin e Jokic.
Nick Richards — Ekipi: Chicago Bulls. Pagë për 2025-26: 5 milionë dollarë. Drejta: Full. Richards u transferua për të përforcuar frontcourt-in dhe ka treguar forcë fizike si qendër tradicionale, me mesatare prej rreth 9.4 pikësh dhe 7.6 rebound në periudhën e tij më të fundit. Aftësitë e tij e bëjnë të vlefshëm si zëvendësues startues për skuadrat që kërkojnë prani në tabelë.
Jonathan Kuminga — Ekipi: Atlanta Hawks. Pagë për 2025-26: 23.8 milionë dollarë. Drejta: Non-Bird. Hawks vendosën të mos ushtrojnë opsionin e tij të 24.3 milionë dollarëve, duke e bërë atë agjent të lirë. Kuminga, i ri dhe me potencial të lartë, pati sfida të përshtatjes por tregoi periudha premtuese, përfshirë një ngritje në postsezon që tërhoqi vëmendje.
Bennedict Mathurin — Ekipi: LA Clippers. Pagë për 2025-26: 9.2 milionë dollarë. Drejta: Full (restricted). Mathurin u përfshi në marrëveshje ndër ekipe dhe ka treguar aftësi zhvilluese si një shënues i ri me përvojë në finale. Kur është në kondicion, ai ofron potencial të lartë sulmues dhe mund të jetë pjesë e projektit afatgjatë të Clippers.
Jalen Duren — Ekipi: Detroit Pistons. Pagë për 2025-26: 6.5 milionë dollarë. Drejta: Full (restricted). Duren u shfaq si një lojtar themelor për Pistonsit, duke u rritur si mbrojtës dhe si përforcues ofensiv. Me emër në All-NBA dhe status All-Star për herë të parë, ai pritet të kërkojë rritje të konsiderueshme; nëse Detroit nuk e vlerëson maksimalisht, skuadrat me hapësirë në buxhet mund të synojnë ofertë.
Rëndesishme për t’u përmendur janë edhe lëvizjet e tjera: Cam Thomas u la i lirë nga Brooklyn dhe Milwaukee, Jaden Ivey u lirua nga Chicago, Ben Simmons nuk gjeti skuadër gjatë sezonit 2025-26, ndërsa DeMar DeRozan u lirua nga Sacramento. Emra të tjerë që kanë status të pasigurt përfshijnë Brandon Williams, Ochai Agbaji dhe Aaron Holiday.
Pas një vale firmash dhe shkëmbimesh, lista e agjentëve të lirë vazhdon të ofrojë mundësi për skuadrat që kërkojnë përforcime të shpejta ose zgjidhje të specializuara; përmbledhja e elementeve të mësipërm dhe analiza më të hollësishme janë sipas Bleacher Report.
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