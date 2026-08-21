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NBA

Dillon Brooks: Më pëlqen të luaj kundër LeBron James; meme-ja e ndeshjes së Lakers nuk ishte e inskenuar

· 2 min lexim

Dillon Brooks thotë se ka kënaqësi kur përballet me LeBron James dhe nuk e konsideron marrëdhënien mes tyre si një rivalitet të pastër, por më shumë si një përballje konkurruese. Ai shtoi se e ka ndjekur James gjatë gjithë jetës së tij dhe se përplasjet e tyre burojnë nga ajo nervozizë konkurruese që lind në fushë.

Siç raporton Bleacher Report, Brooks mohoi që imazhi i tij në tribunën e parë gjatë një ndeshjeje të Los Angeles Lakers të ishte i inskenuar. Edhe pse Phoenix Suns-i i tij nuk luajtën kundër James në playoff këtë sezon, Brooks u ul courtside në humbjen e Lakers ndaj Oklahoma City Thunder, një episod që shtoi tensionet mes lojtarëve. Burimi i grindjes daton që nga raundi i parë i playoff-it të vitit 2023, kur Brooks, si pjesë e Memphis Grizzlies, provokoi James pas një përballjeje të ndezur në ndeshje; ai e quajti James më të vjetër dhe tha se nuk respekton askënd derisa t’i shohë shifrat e larta, një qëndrim që ka vazhduar të ndezë debatet. Gjatë këtij sezoni të lirë, Brooks gjithashtu u shpreh se ndihet si “hateri” më i madh i James dhe e nxiti atë të mos vononte vendimin e karrierës.

Me LeBron që po afrohet drejt fundit të karrierës së tij, mbetet e paqartë nëse tensionet do të zbuten kur të përballen përsëri; komentet dhe episodet e fundit tregojnë se marrëdhënia e tyre sportive vazhdon të jetë e nxehtë. Bleacher Report thekson se fjalët dhe veprimet e Brooks kanë mbajtur rivalitetin mes tyre në qendër të vëmendjes.

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